يترقب سوق الذهب العالمي اليوم الخميس 9 أحداث اقتصادية من شأنها التأثير على سعر الذهب في البورصات العالمية، وهو ما سيكون له تأثيرات على سوق الذهب في مصر، الذى سجل تحرك ملحوظ نحو الصعود أمس الأربعاء بقيمة 4 جنيهات تقريبًا.
ماذا ينتظر سوق الذهب اليوم؟.. سيتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وغير التصنيعي في الصين ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin في الصين والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة
كما سيتم إعلان القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا وفرنسا، والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو في الولايات المتحدة وخطابات لعدد من صنّاع السياسة بالفيدرالي الأمريكي ومؤشر تانكان التصنيعي وغير التصنيعي في اليابان.
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التعليقات على أسعار الذهب اليوم.. 9 أحداث اقتصادية ترسم حركة المعدن النفيس
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