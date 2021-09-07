

الكهرباء تستعد لتنفيذ 13 مشروعًا في 7 دول أفريقية خلال الفترة المقبلة الكهرباء تستعد لتنفيذ 13 مشروعًا في 7 دول أفريقية خلال الفترة المقبلة

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهربائي المصري يستعد خلال الفترة الجارية ضمن سبل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، لتنفيذ بعض المشروعات ببعض الدول بالقارة السمراء، ونستعرض من خلال هذا التقرير بعض تلك المشروعات.



جنوب السودان:



أوضح مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن القطاع يجري الإعداد والدراسات الخاصة لتنفيذ مشروع صيانة محطتي "يامبيو-رومبيك" بجنوب السودان بجانب صيانة الشبكات الخاصة بالمحطتين.

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وأشار المصدر، إلى أن تكلفة هذا المشروع تتجاوز الـ70 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة بنحو 15 مليون جنيه في السنة الأولى للمحطتين وتزيد هذه التكلفة بنسبة 10% سنويا بعد السنة الأولى.-الصومالوفي نفس السياق أضاف المصدر أن قطاع الكهرباء خاطب وزارة الخارجية، لتحديد مصادر تمويل مشروع إنشاء محطة شمسية بقدره 2 ميجاوات بالصومال، لافتا إلى أن تكلفة هذا المشروع سيكون تقريبا 4.5 مليون دولار.وأوضح أنه ضمن الشروعات التي يستعد القطاع لتنفيذها في الصومال، تركيب وحدات ديزل وبعض المهمات الكهربائية، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا المشروع ستكون نحو 1.5 مليون جنيه.- جيبوتي:وقال المصدر إن من ضمن المشروعات التي يستعد القطاع تنفيذها بالدول الإفريقية منها تنفيذ ثلاث مشروعات جديدة بجيبوتي، موضحا أن المشروع الأول هو إنشاء محطة شمسية بقدرة 250 كيلو وات بتكلفه مليون و288 الف دولار، والمشروع الثاني هو محطة شمسية قدرة 300 كيلو وات بتكلفة مليون و598 الف دولار، بالإضافة إلى المشروع الثالث الذي يتضمن توريد وتركيب 61 طلمبة غاطسة بالطاقة الشمسية لآبار المياه بتكلفه مليون و372 الف دولار.وأكد المصدر أنه بالنسبة للمشروعات التي يسعي قطاع الكهرباء تنفيذها في جيبوتي، تم إعداد الدراسات الخاصة بتلك المشروعات وتم عرضها على وزارة الخارجية لتحديد مصدر تمويل تلك المشروعات.- أريتريا:وقال المصدر إن هناك مشروعين يتستعد قطاع الكهرباء المصري لتفيذهم في أريتريا، المشروع الأول هو إنشاء محطة شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية بقدرة 1 ميجا وات بتكلفة تتجاوز الـ2 مليون 186 ألف دولار، لافتا إلى أنه تم شحن أغلب مكونات هذا المشروع وفي انتظار الموافقة السياسية لبدء التنفيذ.وأضاف المصدر أن المشروع الثاني هو إنشاء محطة شمسية غير متصلة بالشبكة الكهربائية بقدرة 3 ميجا وات وبتكلفة حوالي 8 مليون و 422 الف دولار، لافتا إلى أن هذا المشروع في انتظار الموافقة السياسية للتعاقد على شراء المهمات وبدء تنفيذ المشروع.- أوغندا:ومن المشروعات التي يستعد قطاع الكهرباء المصري أيضا في الدول الأفريقية، هو مشروع إنشاء محطه شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية في أوغندا بقدرة 4 ميجا وات، وبتكلفة تصل إلى نحو 6 ملايين دولار.وأشار المصدر إلى أن هذا المشروع تم الانتهاء من الأعمال الميدانية وتركيب أغلب المهمات، والاستعداد لتركيب المهمات البديلة للمهمات التي تلفت أثناء عملية الشحن.- تنزانيا:وفي نفس السياق أوضح المصدر أن التحالف المصري المكون من شركتي (المقاولون العرب والسويدي) يستعد لتنفيذ مشروع سد (نيريري) في تنزانيا لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات وباستثمارات 2.9 مليار دولار.ولفت إلى أن هناك بعض التحديات أمام هذا المشروع، تتمثل في تأخير التنفيذ وهناك تنسيق مع الشركات الموردة للتوربينات لسرعة التوريد.-الكنغو:وأكد المصدر أن من المشروعات الهامة التي يسعى قطاع الكهرباء لتنفيذها هي مشروع الربط الكهربائي مع الكونغو الديموقراطية (إنجا - أسوان)، ومشروع الربط الكهربائي القاري من خلال مذكرة التفاهم مع وكالة (النيباد) والتي ستتم على 3 مراحل تشمل مشروعات نقل وإنتاج الكهرباء.- ليبيا:كما أشار الوزير إلى مشروعات قطاع الكهرباء المقدمة لبرنامج البنية التحتية بإفريقيا منها مشروع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا لتصبح قدرته 1000 ميجا وات جهد 500 كيلو فولت تمهيدا لاستكمال الربط الكهربائي مع دول شمال أفريقيا، ومشروع رفع قدره الربط الكهربائي المصري السوداني لنقل قدرة لا تقل عن 2000 ميجاوات باستخدام خطوط نقل ذات تيار مستمر جهد 500 كيلو فولت كمرحلة أولى من مشروع الربط الكهربائي القاري بمحاذاة طريق القاهرة -كيب تاون.