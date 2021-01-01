إنذار بحدوث حريق أو حادثة معينة يؤدي إلى إخلاء المدرسة بكل ما فيها من طلاب تجنبًا لتعرض أي منهم إلى أذى، لكن في إحدى مدارس المرحلتين الابتدائية والثانوية بإنجلترا، كانت العناكب المتهمة في إعلان حالة الطوارئ.
مدرسة داستون القاطنة بمدينة نورثهامبتون البريطانية، التي يدرس بها 1500 طالب، أرسلوا جميعًا إلى منازلهم بعد اكتشاف عناكب بالمدرسة، اسمها «الأرملة الكاذبة»، وهو نوع معروف في بريطانيا، ويعد من أكثرها خطرًا؛ لأن لدغته مميتة.
أسبوعان إجازة من المدرسة
سام ستريكلاند، مدير المدرسة، أكد أن الطلاب لن يتمكنوا من العودة إلى ساحات المدرسة حتى يستطيعوا السيطرة على هذه العناكب ويتخلصوا منها، وستغلق لمدة أسبوعين، وسيستكمل الطلاب باقي موادهم الدراسية عبر الإنترنت، وفقًا لمدير المدرسة: «للأسف يتعين علينا إغلاق مرحلتي المدرسة لجميع الطلاب والموظفين غدًا للسماح بتقييم الوضع وتنظيف المدرسة».
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التعليقات على «الأرملة الكاذبة» تتسبب في إغلاق مدرسة ببريطانيا: «إجازة أسبوعين»
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