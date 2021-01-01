

«الأرملة الكاذبة» تتسبب في إغلاق مدرسة ببريطانيا: «إجازة أسبوعين» «الأرملة الكاذبة» تتسبب في إغلاق مدرسة ببريطانيا: «إجازة أسبوعين»

إنذار بحدوث حريق أو حادثة معينة يؤدي إلى إخلاء المدرسة بكل ما فيها من طلاب تجنبًا لتعرض أي منهم إلى أذى، لكن في إحدى مدارس المرحلتين الابتدائية والثانوية بإنجلترا، كانت العناكب المتهمة في إعلان حالة الطوارئ.



مدرسة داستون القاطنة بمدينة نورثهامبتون البريطانية، التي يدرس بها 1500 طالب، أرسلوا جميعًا إلى منازلهم بعد اكتشاف عناكب بالمدرسة، اسمها «الأرملة الكاذبة»، وهو نوع معروف في بريطانيا، ويعد من أكثرها خطرًا؛ لأن لدغته مميتة.



أسبوعان إجازة من المدرسة

سام ستريكلاند، مدير المدرسة، أكد أن الطلاب لن يتمكنوا من العودة إلى ساحات المدرسة حتى يستطيعوا السيطرة على هذه العناكب ويتخلصوا منها، وستغلق لمدة أسبوعين، وسيستكمل الطلاب باقي موادهم الدراسية عبر الإنترنت، وفقًا لمدير المدرسة: «للأسف يتعين علينا إغلاق مرحلتي المدرسة لجميع الطلاب والموظفين غدًا للسماح بتقييم الوضع وتنظيف المدرسة».

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ليست المرة الأولى.. العنكبوت القاتل ينشر القلق بين المدارس في 2018وليست المرة الأولى التي تقتحم فيها عناكب الأرملة السوداء ويؤدي ذلك إلى إغلاق المدرسة، ففي عام 2018 أغلقت 4 مدارس أبوابها وأبقت الطلاب في منازلهم، إذ تعرضوا لغزو كبير من قبل العنكبوت القاتل، وفقًا لـ«ديلي ميل».وحينها، أغلقت المدارس لمدة شهر كامل، في محاولة للسيطرة على عنكبوت الأرملة السوداء، في حين يحاول مكافحو الآفات والحشرات البحث عن الأماكن والمدارس الذي انتشر بها العنكبوت لمحاولة الحد من خطره الداهم.واكتشف عنكبوت الأرملة السوداء في بريطانيا عام 1879، ويعتقد الخبراء أنه انتقل إليها من جزر الكنارى، بحسب «ديلي ميل».التحذير من عنكبوت الأرملة السوداءيذكر أن خبراء الرعاية الصحية في بريطانيا حذروا من خطورة عنكبوت الأرملة السوداء، المعروف أيضًا باسم الأرملة الزائفة النبيلة، بعدما أصبحت منتشرة هناك؛ إذ أن لدغتها تسببت في حاجة المريض للرعاية داخل المستشفى.