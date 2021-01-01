

ابتكار زجاج مدهش غير قابل للكسر: «وداعا لتحطم شاشات الهواتف» ابتكار زجاج مدهش غير قابل للكسر: «وداعا لتحطم شاشات الهواتف»

ابتكر باحثون نوعا جديدا من الزجاج أكثر مقاومة للكسر بخمس مرات من الزجاج القياسي، ويمكن أن يضع أخيرًا نهاية لتحطم شاشات الهواتف الذكية.



صُممت مادة جديدة من الزجاج والأكريليك المركبة، توفر مزيجًا من القوة والمتانة والشفافية، بواسطة باحثين في جامعة «ماكجيل» في مدينة مونتريال الكندية، وهذا الزجاج الذي يعد الأقوى والأكثر صرامة مستوحى من الطبقة الداخلية من الصداف، وتشبه جدارًا من طوب الليغو المتشابك على المستوى المجهري بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



وأفاد الباحثون أنه على الرغم من كونه زجاجًا، إلا أن المادة الجديدة تتمتع بمرونة تشبه إلى حد كبير البلاستيك ولا تتحطم عند الاصطدام، وإذا جرى إنتاجه بكميات كبيرة وطرحه في السوق، فيمكن استخدامه لوضع حدا لتحطم الهواتف الذكية المتطورة عند سقوطها على الأرض.

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مكونات الزجاج الجديديتكون الزجاج الجديد من حوالي 95% من مادة تشبه الطباشير، وهي هشة للغاية في شكلها النقي، لكن المادة التي تغطي الجزء الداخلي، تتكون من أقراص مجهرية تشبه إلى حد ما مكعبات بناء صغيرة من الليغو، ما يجعلها قوية للغاية وصلبة، وهي مرنة للغاية، ما يسمح للقشرة بمقاومة الصدمات دون كسر.وقال ألين إيرليشر، الأستاذ المشارك في الدراسة، من قسم الهندسة الحيوية بجامعة «ماكجيل»: «الزجاج الجديد مصنوعا من قطع صلبة من مادة تشبه الطباشير مغطاة ببروتينات طرية عالية المرونة، وهذا الهيكل ينتج قوة استثنائية، مما يجعله أقوى 3000 مرة من المواد التي يتكون منها».مواصفات الزجاج الجديدويقول الفريق البحثي الذي ابتكر الزجاج الجديد، إن هذه المادة الجديدة ليست أقوى 3 مرات من الزجاج العادي فحسب، بل هي أيضًا أكثر مقاومة للكسر بـ5 مرات، ويتكون من صفائح سداسية أو مربعة من الأراجونيت «شكل من كربونات الكالسيوم)»مرتبة قليلاً مثل جدار من الطوب.وكتب الفريق في ورقتهم المنشورة في مجلة Science العلمية: «طريقة التصنيع قوية وقابلة للتطوير، وقد يثبت المركب أنه بديلا للزجاج في تطبيقات متنوعة، منها صناعة شاشات الهواتف الذكية مثلا».