مدرب جالاتا سراي يمنح مصطفى محمد فرصة أخيرة



مصطفى محمد مصطفى محمد



أكد تقرير صحفي أن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، قرر منح مصطفى محمد لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك، فرصة أخيرة لاستعادة مستواه، قبل حسم مصيره مع النادي التركي.



وذكرت صحيفة “Milli Gazete” التركية، أن فاتح تريم ليس راضيا، عن مستوى مصطفى محمد مع جالاتا سراي هذا الموسم.



وأضافت الصحيفة التركية، أن فاتح تريم منح مصطفى محمد فرصة أخيرة لاستعادة مستواه، قبل حسم قراره بشأن تفعيل بند شراء المهاجم المصري من الزمالك.

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وأوضحت الصحيفة التركية، أن فاتح تريم لن يطلب من إدارة النادي التركي، تفعيل بند شراء مصطفى محمد، حال استمرار اللاعب على مستواه الحالي.كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.