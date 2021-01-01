مدرب جالاتا سراي يمنح مصطفى محمد فرصة أخيرة

أكد تقرير صحفي أن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، قرر منح مصطفى محمد لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك، فرصة أخيرة لاستعادة مستواه، قبل حسم مصيره مع النادي التركي.
وذكرت صحيفة “Milli Gazete” التركية، أن فاتح تريم ليس راضيا، عن مستوى مصطفى محمد مع جالاتا سراي هذا الموسم.
وأضافت الصحيفة التركية، أن فاتح تريم منح مصطفى محمد فرصة أخيرة لاستعادة مستواه، قبل حسم قراره بشأن تفعيل بند شراء المهاجم المصري من الزمالك.
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