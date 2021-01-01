

4 نصائح من لصوص سابقين لحماية منزلك من السرقة 4 نصائح من لصوص سابقين لحماية منزلك من السرقة

ليس من الغريب أن تنخفض عمليات السطو العام الماضي على مستوى العالم، حيث كان الجميع محبوسين في منازلهم معظم الوقت، لكن مع توقع زيادة عمليات السطو مرة أخرى، قدّم بعض اللصوص السابقين بعض النصائح السليمة للأشخاص الراغبين في الحيلولة دون أن يصبحوا هدفًا.



تعاون لصوص سابقون مع شركة أمن بريطانية اسمها «Safe»، وكشفوا عن حيلهم في السرقة، ووجهوا بعض النصائح التي وُصفت بأنها «ذهبية»، ونصحوا الجميع بتوخي الحذر، بحسب موقع «ladbible» البريطاني التي جاءت كالتالي:



النصيحة الأولى

أول نصيحة للجميع هي شراء ووضع أضواء خارجية كطريقة لحماية المنزل، إذ أوضح أحد اللصوص السابقين الذين تعاونوا مع الشركة، ولم يُكشف عن هوايتهم: «كنت دائمًا أتخطى المنازل بسبب عدم وجود أضواء أمان خارجية كبيرة»، وأضاف المدير الإداري لشركة الأمن البريطانية، أنتوني نيري: «تشغيل جميع الأضواء الخارجية في الليل حيثما أمكن ذلك».

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وتابع اللص السابق: «يمكن أن يروق منزل في الظلام إلى أي لص لأنه يبدو أنه لا يوجد أحد في العقار، وقد يكون هناك افتراض بأن المالك نائم أو ليس في المنزل، كما أن أي مناطق مظلمة أو مظللة مثالية لأي سارق لمحاولة الاقتراب من المنزل دون أن يكتشفه أحد، مما يجعل أضواء الأمن ضرورية».النصيحة الثانيةالنصيحة التالية هي الحصول على حيوان أليف يحرس المنزل، فمن المتوقع دائما أن ينبح الكلب مثلا إذا رصد أي شخص غريب، وبالتالي يجعل المجرم يشعر بخطر الإمساك به.النصيحة الثالثةوجاء في النصائح أيضا كن حذرًا عند الذهاب في عطلة، وحاول ألا تجعل الأمر واضحًا تمامًا أنك تحزم سيارتك أو أغراضك لتذهب بعيدًا.ويمكن أيضًا التفكير في مطالبة الجيران بزيارة المنزل كل بضعة أيام للتأكد من عدم وجود علامات تدل على أن المنزل شاغر، مثلا إضاءة بعض الأضواء.النصيحة الرابعةوأوضح لص سابق: «اللصوص يعودون إلى نفس المنازل في كثير من الأحيان، ويفعلون ذلك بسبب عدد من الدوافع، أولها أنه مضمون أن الأشخاص الذين سرقوا قد استبدلوا الأشياء التي سرقوها في المرة الأولى، وغالبًا ما تكون هذه البدائل ذات جودة أفضل من الأصل، لذا إذا تعرضت للسرقة مرة، فأمن نفسك جيدا».