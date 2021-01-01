

انتهت مهلة حظر الواتس آب.. تعرف على قائمة الهواتف التي ستودعه للأبد انتهت مهلة حظر الواتس آب.. تعرف على قائمة الهواتف التي ستودعه للأبد

قرار صادم للغاية، فوجئ به المستخدمون حول العالم، بعد إعلان واتساب توقفه نهائيا على ملايين الهواتف، ما يضعهم أمام حلين لا ثالث لهما بعد حظر التطبيق، إما أن يستخدموه ويفقدوا الكثير من مزاياه، وأهمها القدرة على المراسلة، وإما شراء هواتف جديدة.



وجاء قرار حظر الواتس آب على عدد من الهواتف، كنتيحة لتحديث التطبيق، وقدم نسخ إصدارات التشغيل العاملة على تلك الهواتف، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.



حظر الواتس آب يبدأ غدًا

وتنتهي المهلة التي أعطاها التطبيق الأمريكي لمستخدميه لتحديث هواتفهم اليوم؛ إذ أن حظر الواتس آب يبدأ مع الثواني الأولى من صباح غد الجمعة، 1 أكتوبر 2021، ولن يكون بإمكان المستخدمين التمتع بالمميزات الكاملة للتطبيق دون تحديث هواتفهم أو شراء هواتف أخرى.

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وحظر الواتس آب سيطبق على مستخدمي إصدارات تشغيل أندرويد أقل من «Android 4.1»، وبالنسبة لمستخدمي الأيفون فلن يعمل تطبيق المراسلة على أي هاتف يعمل بإصدار iOS 9 أو أقدم.هواتف تودع الواتس آب للأبدوحظر الواتس آب سيطبق على نحو 43 نوعًا من الهواتف، ونقدم فيما يلي قائمة الهواتف الكاملة التي لن يعمل عليها التطبيق بعد الآن.iPhone SEiPhone 6SiPhone 6S PlusSamsung Galaxy Trend LiteSamsung Galaxy Trend IISamsung Galaxy SIISamsung Galaxy S3 miniSamsung Galaxy Xcover 2Samsung Galaxy CoreSamsung Galaxy Ace 2LG Lucid 2LG Optimus F7LG Optimus F5LG Optimus L3 II DualLG Optimus L5LG Optimus L5 IILG Optimus L5 DualLG Optimus L3 IILG Optimus L7LG Optimus L7 II DualLG Optimus L7 IILG Optimus F6EnactLG Optimus L4 II DualLG Optimus F3LG Optimus L4IILG Optimus L2 IILG Optimus Nitro HDLG Optimus 4X HDLG Optimus F3QZTE Grand S FlexZTE V956.Grand X Quad V987.Grand Memo.Huawei Ascend G740Huawei Ascend MateHuawei Ascend D Quad XLHuawei Ascend D1 Quad XLHuawei Ascend P1 SHuawei Ascend D2Sony Xperia MiroSony Xperia Neo LSony Xperia Arc SAlcatel One Touch Evo 7Archos 53 PlatinumHTC Desire 500Caterpillar Cat B15Wiko Cink FiveWiko DarknightLenovo A820UMi X2Faea F1THL W8