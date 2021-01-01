انتهت مهلة حظر الواتس آب.. تعرف على قائمة الهواتف التي ستودعه للأبد
قرار صادم للغاية، فوجئ به المستخدمون حول العالم، بعد إعلان واتساب توقفه نهائيا على ملايين الهواتف، ما يضعهم أمام حلين لا ثالث لهما بعد حظر التطبيق، إما أن يستخدموه ويفقدوا الكثير من مزاياه، وأهمها القدرة على المراسلة، وإما شراء هواتف جديدة.
وجاء قرار حظر الواتس آب على عدد من الهواتف، كنتيحة لتحديث التطبيق، وقدم نسخ إصدارات التشغيل العاملة على تلك الهواتف، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.
حظر الواتس آب يبدأ غدًا
وتنتهي المهلة التي أعطاها التطبيق الأمريكي لمستخدميه لتحديث هواتفهم اليوم؛ إذ أن حظر الواتس آب يبدأ مع الثواني الأولى من صباح غد الجمعة، 1 أكتوبر 2021، ولن يكون بإمكان المستخدمين التمتع بالمميزات الكاملة للتطبيق دون تحديث هواتفهم أو شراء هواتف أخرى.
وحظر الواتس آب سيطبق على مستخدمي إصدارات تشغيل أندرويد أقل من «Android 4.1»، وبالنسبة لمستخدمي الأيفون فلن يعمل تطبيق المراسلة على أي هاتف يعمل بإصدار iOS 9 أو أقدم.
هواتف تودع الواتس آب للأبد
وحظر الواتس آب سيطبق على نحو 43 نوعًا من الهواتف، ونقدم فيما يلي قائمة الهواتف الكاملة التي لن يعمل عليها التطبيق بعد الآن.
iPhone SE
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy SII
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Xcover 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Ace 2
LG Lucid 2
LG Optimus F7
LG Optimus F5
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5
LG Optimus L5 II
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L3 II
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus L7 II
LG Optimus F6
Enact
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus F3
LG Optimus L4II
LG Optimus L2 II
LG Optimus Nitro HD
LG Optimus 4X HD
LG Optimus F3Q
ZTE Grand S Flex
ZTE V956.
Grand X Quad V987.
Grand Memo.
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend D Quad XL
Huawei Ascend D1 Quad XL
Huawei Ascend P1 S
Huawei Ascend D2
Sony Xperia Miro
Sony Xperia Neo L
Sony Xperia Arc S
Alcatel One Touch Evo 7
Archos 53 Platinum
HTC Desire 500
Caterpillar Cat B15
Wiko Cink Five
Wiko Darknight
Lenovo A820
UMi X2
Faea F1
THL W8
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