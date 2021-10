بجد مش هزار .. متحف فى الدنمارك يمنح 84 ألف دولار لفنان مقابل لوحتين فارغتين.. صور بجد مش هزار .. متحف فى الدنمارك يمنح 84 ألف دولار لفنان مقابل لوحتين فارغتين.. صور

منح متحف كونستن للفن الحديث في الدنمارك 84 ألف دولار للفنان جينس هانينج لتكرار عمل فني سابق، إلا أنه سلّم المتحف لوحتين فارغتين وقال إن عنوانهما "خذ المال واركض".



وطلب من هانينج إعادة رسم اثنين من أعماله السابقة: "متوسط ​​الدخل السنوي الدنماركي لعام 2010" و"متوسط ​​الدخل السنوي النمساوي" الذين عرضا عام 2007، وهما عمل نقدي لإظهار الفرق في متوسط ​​الدخل في البلدين، والذي يبلغ 37800 ألف دولار في الدنمارك و29000 دولار في النمسا.



وقال مدير المتحف لاس أندرسون إنه تم أيضا إعطاء هانينج 6 آلاف يورو إضافية لتحديث العمل، وبموجب العقد فإن مبلغ الـ84 ألف دولار كان يجب سداده عند إغلاق المعرض في 16 يناير 2022.



ولفت إلى أن هانينج وافق على شروط العقد، ولكن عندما حان موعد التسليم، وأضاف: "تلقيت بريدا إلكترونيا منه قال فيه إنه قام بعمل فني جديد وغير عنوان العمل إلى Take the Money and Run، والإطارات التي كان يجب ملؤها بالنقود فارغة".



بدوره، قال هانينج فى بيان صحفي: "كانت الفكرة وراء ذلك هي إظهار كيف يمكن استخدام الرواتب لقياس قيمة العمل وإظهار الاختلافات الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي. ولكن من خلال تغيير عنوان العمل إلى "خذ المال واركض"، ألقيت الضوء على حقوق الفنانين وظروف عملهم من أجل وضع معايير أكثر إنصافا في صناعة الفن".