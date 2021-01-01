معظمنا على دراية بفكرة الدهون الصحية وغير الصحية. ترتبط الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والسلمون بالعديد من الفوائد الصحية، من صحة القلب إلى نظام مناعي أقوى. ترتبط الدهون غير الصحية، بما في ذلك الدهون من اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.
الآن، تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون غير الصحية قد يكون مرتبطًا أيضًا بتساقط الشعر. فإذا كنت تعاني من تساقط الشعر أكثر من المعتاد فأنت لست وحدك. لكن تعرف على الحل المثالي للحفاظ على الشعر من التساقط.
في دراسة حديثة نشرتهاwomansworld، قرر فريق من العلماء التحقيق في آثار اتباع نظام غذائي عالي الدهون على الجسم. استخدموا الفئران البالغة لإجراء تجربتهم وأطعموا بعضهم حمية غنية بالدهون. تلقت الفئران الأخرى نظامًا غذائيًا قياسيًا. نظرًا لأن الأبحاث السابقة تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة لتساقط الشعر وبقع الصلع، فقد افترض الفريق أن الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الدهون ستعاني من تساقط الشعر بشكل أكبر.
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التعليقات على ينتهي بـ بقع صلعاء .. طعام يضاعف مشكلة تساقط الشعر
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