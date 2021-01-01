موظف بريد ينصب ويستولى على 10 ملايين جنيه من المواطنين (فيديو)



موظف البريد موظف البريد

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بثا مباشرا لمتابعة تداعيات تعرض عدد من أهالى قرية شنرا والقرى المجاورة بمركز الفشن التابعة لمحافظة بنى سويف، لاحتيال موظف بمكتب البريد بأخذ أموالهم واختفائه مما تسبب فى حالة من الغضب بين أهالى القرية .



وقال عادل محمد أحد ضحايا موظف البريد إنه لم يكن يتوقع أن يتعرض هو وباقى الضحايا لهذا الاحتيال بعد أن قام بسحب مستحقات مالية من دفاترهم، حيث أنهم منحوا الموظف أموال من أجل إيداعها فى دفاتر التوفير إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود هذه الأموال فى حساباتهم داخل مكتب البريد.



وأضاف ابرام عياد من اهالى القرية أنه يتعامل مع هيئة البريد منذ عام 2016 ومنذ أيام توجه للبريد لسحب مبلغ مالى فى نفس المكتب الذى يتعامل معه وفوجئ بالموظف يبلغه بأن المدخرات الخاصة به مسحوب منه القيمة المالية وقام بتحرير محضر بالواقعة بقيمة المبلغ المسحوب مؤكدا على أنه منذ تاريخ فتح الدفتر لم يحدث له هذا الموقف مسبقا .



وأكد أنور محمود أن اهالى القرية يعرفون جميع الموظفين بمكتب البريد لانهم من عائلات يعرفها الجميع ولم يكونوا يتوقعوا ان هذا الموظف قام بسحب مبالغ العملاء دون علمهم وهو ما اصابهم بالقلق الشديد حيث انهم يتعاملون مع هيئة حكومية معتمدة ويثقون فى أن المصلحة الحكومية سوف تضمن لهم حقوقهم .



وذكرت مصادر بأن المبالغ التي تحصل عليها الموظف، قد تجاوزت الـ10 ملايين جنيه حتى الآن، وأكد الأهالي بأن الموظف اختفي منذ يومين، هناك من قال إنه سافر خارج البلاد وهناك من قال بأنه مازال متواجد ولكنه مختفى ويكثف رجال الأمن بمديرية أمن بني سويف تحقيقات وتحريات موسعة لسرعة ضبط الموظف

https://www.facebook.com/watch/?v=170145471936939