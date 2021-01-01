أحمد موسى: حسني مبارك كشف لي سرًا عن حرب أكتوبر .. فيديو



الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك

طالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بالاهتمام بالوعي والعودة لـ متابعة الأشياء العلمية، وأن يقرأ كل شاب عن تاريخ بلده، وما تم فى حرب أكتوبر.



وتساءل أحمد موسى :" هل لدينا اليوم صالون أو ندوة ثقافية تتحدث عن بطولات أبطال أكتوبر؟".



وأكد أحمد موسى أن الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك قال له قبل الوفاة، أن هناك أسرار كثيرة عن أكتوبر لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن، وكشف أن رجال القوات المسلحة تمتلك الكثير من المعلومات عن هذه البطولة العظيمة.

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كما تحدث أحمد موسى، عن الاهتمام باللغة العربية، وقال هناك أسر تسعد بحديث الأبناء باللغات الأجنبية، ولا يتحدثون اللغة العربية، موضحًا :" أنا مش ضد أن الأولاد تتكلم كل اللغات و لكن تكون العربية هى الأساس".وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قصور الثقافة و الندوات مهمة جدًا، و القراءة ومهمة للابناء.ولفت أحمد موسى، إلى أنه يدعو لتدشين قصور ثقافة فى القرى التى يتم بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.وأشار إلىمن كتاب الأهرام فى الماضى نجيب محفوظ و لويس عوض و بنت الشاطئ، وصالون الأهرام الثقافى كان يضم الغيطانى ومجموعة كبيرة من العظماء.