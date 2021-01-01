الجزائر تستدعي سفير فرنسا .. تعرف علي التفاصيل



الجزائر تستدعي سفير فرنسا الجزائر تستدعي سفير فرنسا

استدعت الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، سفير فرنسا لديها للاحتجاج على قرار باريس تقليص عدد تأشيرات السفر الممنوحة للجزائريين.







وأعرب المبعوث الخاص إلى بلدان المغرب العربي في وزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، امس الثلاثاء عن أسفه لقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، معتبرا اياه بـ"غير المنسجم" و "غير المناسب".

قد يعجبك أيضا...

وقال بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية: "لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم و نعرب عن أسفنا لهذا القرار".وأضاف المبعوث الخاص، أن "القرار غير مناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبث فيها بعد، و تحديد الطرق العملية الاكثر ملاءمة من اجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية".و كانت الحكومة الفرنسية قد قررت تشديد شروط الحصول على التأشيرة لرعايا كل من الجزائر و تونس و المغرب، بحجة "رفض" هذه البلدان الثلاثة منح جوازات المرور القنصلية الضرورية لعودة المهاجرين المبعدين من فرنسا".