تحلم المرأة بالحصول على بشرة صافية ومشرقة، ولتحقيق ذلك يجب استخدام وصفات طبيعية مختلفة تعتمد على تنفيذ بعض الخطوات التى يمكن تنفيذها بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية وهى تفتيح المناطق الداكنة، ولذلك نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة، وفقاً لما ذكره موقع " manipalhospitals".
وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة: عصير الليمون و الزبادي
يحتوى الليمون على فيتامين" C "وحمض الستريك، لذلك يساعد في تفتيح البقع الداكنة بالجلد، من خلال عمل مزيج من الليمون والزبادى والسكر بكميات متساوية ووضعه على المناطق الداكنة مع التدليك وتركه لعدة دقائق ثم شطف الجسم بالماء، حيث تساعد هذه الطريقة على إزالة الجلد الميت.
اللبن الرائب لتفتيح المناطق الداكنة
يحتوى اللبن الرائب على نسبة عالية من حمض اللاكتيك الذي يساعد في إزالة الجلد الميت من الوجه وتفتيح البقع الداكنة، من خلال غمس قطعة قطن فى اللبن الرائب ووضع قطعة القطن مباشرة على البقع الداكنة وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة.. من الليمون للبابايا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق