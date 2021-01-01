وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة.. من الليمون للبابايا



وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة

تحلم المرأة بالحصول على بشرة صافية ومشرقة، ولتحقيق ذلك يجب استخدام وصفات طبيعية مختلفة تعتمد على تنفيذ بعض الخطوات التى يمكن تنفيذها بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية وهى تفتيح المناطق الداكنة، ولذلك نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة، وفقاً لما ذكره موقع " manipalhospitals".



وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة: عصير الليمون و الزبادي

يحتوى الليمون على فيتامين" C "وحمض الستريك، لذلك يساعد في تفتيح البقع الداكنة بالجلد، من خلال عمل مزيج من الليمون والزبادى والسكر بكميات متساوية ووضعه على المناطق الداكنة مع التدليك وتركه لعدة دقائق ثم شطف الجسم بالماء، حيث تساعد هذه الطريقة على إزالة الجلد الميت.







اللبن الرائب لتفتيح المناطق الداكنة

يحتوى اللبن الرائب على نسبة عالية من حمض اللاكتيك الذي يساعد في إزالة الجلد الميت من الوجه وتفتيح البقع الداكنة، من خلال غمس قطعة قطن فى اللبن الرائب ووضع قطعة القطن مباشرة على البقع الداكنة وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء.

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جل الصبار لتفتيح المناطق الداكنةيساعد جل الصبار على تفتيح المناطق الداكنة والتخلص من علامات الشيخوخة المبكرة، كما يعمل على ترطيب البشرة، من خلال وضعه على المناطق الداكنة وتركه لعدة دقائق ثم غسل البشرة بالماء.الطماطم لتفتيح المناطق الداكنةتساعد الطماطم على تفتيح البشرة عند وضع معجون الطماطم على الوجه وتركه لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء البارد، مع تكرار الوصفة بانتظام للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة.البابايا لتفتيح المناطق الداكنةتحتوي البابايا على إنزيمات وعناصر معدنية وهي مكونات طبيعية تساعد في إزالة البقع الداكنة، من خلال وضع عجينة من فاكهة البابايا الناضجة على البشرة، وتركها حتى تجف، ثم شطف الوجه بالماء بعد 20 دقيقة، مع تكرار الوصفة بشكل يومى لمدة أسبوع للحصول على بشرة مشرقة.