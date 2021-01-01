لو معزومة على فرح ومحتارة تلبسي إيه.. 10 أفكار



لو معزومة على فرح لو معزومة على فرح

يعتبر موسم الخريف من المواسم التي تصيبنا بالحيرة تجاه ما يجب أن ترتديه بسبب تقلبات الطقس ما بين يوم مشمس دافئ وآخر بارد، وتزداد الحيرة لدى النساء خاصة عند دعوتهن لحضور حفل زفاف خريفي.



بينما يتمتع كل من الشتاء والربيع والصيف بجاذبيته، هناك شيء ساحر للغاية بشأن حضور حفل زفاف في الخريف، وهو ما يتطلب منك مظهرا رسميا وبسيطا، بصفتك ضيفة في حفل الزفاف، مع التأكيد على ضرورة الشعور بالراحة والأناقة أيضا.



والحقيقة أن أزياء المحجبات أصبحت أكثر عصرية وأناقة، وقد شملت تصميمات متنوعة يمكن الاعتماد عليها في اختياراتنا الخريفية، حتى أصبح هناك الكثير من الفساتين الخريفية العملية والعصرية التي تناسب حضور حفلات الزفاف الليلية أو النهارية سواء كان ذلك في حديقة أو مكان مغلق.

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وقد ظهرت مؤخرا الفساتين الطويلة ذات الأكمام الطويلة والرقبة العالية والتي تناسب الطقس البارد، لما تحققه من دفء وراحة، بالإضافة إلى الفساتين المطبوعة أو الصلبة، وكذلك تصاميم التنانير الرائعة، والبنطلونات الرسمية المميزة، والتي يمكن ارتداؤها أيضا في المواسم الأخرى.وفي هذا التقرير نرصد عددا من الأفكار المميزة من أزياء المحجبات الخريفية والتي تصلح لحضور حفلات الزفاف، وفقا لتقرير منشور على موقع hijab style.أفكار أزياء محجبات خريفية لحضور حفلات الزفافيمكنك ارتداء فستان كريمي بسيط من الساتان، بتصميم يشبه الجرس في منطقة الصدر مع حزام بسيط على الخصر.يمكنك كسر التقليدية من خلال اختيار اللون الفيروزي الأنيق، في فستان بسيط من الساتان.فستان ساتان بسيط مع حجاب أسود وحقيبة يد مطابقة، يمكنك ارتداء نظارة شمسية إذا كان حفل الزفاف نهاريا.الفستان الكريمي المنقوش يكسر حالة التقليدية التى يكسرها الساتان الصلب، خاصة إذا تم ارتداؤه مع لفة طرحة بسيطة.الساتان الثقيل خيار رائع أيضا في فصل الخريف لأنه يمنح شعورا بالدفء، جربي تصميم صيق لإظهار رشاقتك.إذا كنت تبحثين عن التميز يمكنك الاستعانة بهذه المجموعة المميزة التى تتكون من ينطلون ساتان وبلوزة مطابقة برقبة، تعلوها سترة بتصميم خاص.لا صوت يعلو في الخريف على صوت الساتان فهو موجود بقوة، ربما لما يمنحه من دفء، جربي الفستان الساتان الطويل الذي يلامس الأرض.يظل الأسود هو عنوان الاناقة ، فهو ملك الألوان، جربي هذا الفستان الأنيق لحفل زفاف.