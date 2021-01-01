6 إكسسوارات عصرية يمكنك إضافتها إلى خزانة ملابسك فى الخريف



إكسسوارات عصرية إكسسوارات عصرية

الخريف والشتاء قاب قوسين أو أدنى مما يعني أن الوقت قد حان للتخلي عن البنطلونات القصيرة والشباشب واستبدالها بالجواكيت والأحذية، و إذا كنت تبحثين عن تجديد خزانة ملابسك، يمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق إضافة بعض القطع العصرية البسيطة.



التقرير التالى يوضح موقع "hola" بعض الإكسسوارات التي يجب اقتناؤها في الخريف والشتاء، والتى يمكنك تنسيقها بطريقة جيدة مع العديد من الأزياء .



حقائب الكتف الصغيرة



تلقى حقائب الكتف الصغيرة كل الاهتمام هذا الخريف، فهى بسيطة وأنيقة، ويمكنك ارتدائها مع العديد من أزيائك سواء الكلاسيك أو الكاجوال.

قد يعجبك أيضا...

النظارات الشمسية الكبيرةعلى الرغم من أن الخريف والشتاء قد لا يحتاج إلى ارتداء النظارات الشمسية بكثرة، إلا أن اختيار نظارة شمس كبيرة الحجم قد يكون خيار أنيق يضفى العصرية على ملابسك الشتوية، فمن منا لا يحب النظارات الشمسية الضخمة؟.الأحزمة العريضةالأحزمة العريضة عادت بقوة هذا الخريف، فقط ارتديها فوق سترتك أو فستانك المفضل لإطلالة ممتعة، فقط اعرفى الطريقة الصحيحة لتنسيقها مع ملابسك.القلادات ملونةمن المعروف أن الإكسسوارات من أقراط وقلادات عناصر لاغنى عنها فى أى فصل، فهى تكمل مظهرك بشكل جذاب، وفى الخريف تكون القلادات الملونة ملائمة تماما حيث تضفى جوا من المرح على مظهرك، وقد ارتداها الكثير من المشاهير مثل كيندال جينر .أحذية الكاوبوى:استبدلى حذائك الكلاسيكي الطويل بزوج من الأحذية الغربية "الكاوبوى" الممتعة هذا الخريف لإضافة بعض الذوق إلى أسلوبك، فهناك العديد من التصميمات للبوت يمكنها أن تجعلك مميزة هذا الخريف والشتاء.البانداناالباندانا هي ملحق متعدد الاستخدامات، يمكنك ارتداؤها ملفوفة حول رأسك أو يمكنك أستخدامها كوشاح بسيط حول عنقك، أو يمكن أستخدامها كحزام مميز لازيائك وغير ذلك الكثير.