بحيل سهلة.. كيف تزرع حب القراءة في نفوس الأطفال



كيف تزرع حب القراءة كيف تزرع حب القراءة

يُعد غرس حب القراءة فى الأطفال من المفاهيم الأساسية التي يجب زرعها في الأطفال منذ نعومة أظافرهم لأنها تبنى شخصية الطفل وتعمل على توسيع المدارك مما يجعله أكثر قدرة للتعامل مع الحياة.

يعتقد بعض المختصين فى المجال النفسي والتربوي أن غرس حب القراءة عند الأطفال يعد أفضل الهدايا التي يمكن أن يقدمها الآباء لأبنائهم وتظل آثارها معهم طوال العمر.



نعرض لكم 11 طريقة تمكنك من زرع حب القراءة في نفوس الأطفال وجعلهم يقبلون عليها من تلقاء أنفسهم بدلا من الفرض والإجبار، وذلك حسبما أورده موقع “ lifehack”.



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اقرأ لطفلك بانتظام مع التعبير عن الكلام الذي تقرأه بالوجه والايدي وبأصوات مختلفة.

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قراءة النموذج أو المثل الأعلى، اترك طفلك يراك تقرأ كثيرًا ويمكن أن تكون كتب طبخ أو مجلات أو جريدة أو روايات أو غير خيالية ستكون بمثابة القدوة الحسنة له وتدفعه لتقليدك فى القراءة دون حاجة لطلب ذلك منه.تحدث عن الكتب أو المقالات التي كنت تقرأها وهذا شيء رائع للقيام به في وقت العشاء، وشارك الإثارة أو المؤامرة التي عشتها.حدد موعدًا لمدة 30 دقيقة بعد العشاء أو مساء كل خميس كـ "وقت قراءة العائلة" والجميع يجلس للقراءة فى هذا الوقت.ابدأ "نادي كتاب العائلة" الخاص بك إذا كان أطفالك تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عامًا .ابحث عن الكتب التي تأتي مع قرص مضغوط سواء في المكتبات متوفر على الانترنت حتى يتمكن طفلك من الاستماع والنمشاهدة والمتابعة.قم دائمًا بإعطاء الكتب كجزء واحد على الأقل من الاحتفال بالمناسبات والأعياد المختلفة.قدم كتبًا لمجرد أداء مهام العمل الجماعي (المعروف أيضًا باسم الأعمال المنزلية) بشكل جيد أو لأنك لاحظت أنها تُظهر صفة جيدة وتشجع على التحلي بها أى فضيلة إيجابية مثل التعاطف والمودة.اصطحب طفلك إلى المكتبة بانتظام ويمكن أن تكون المشاركة في برنامج مكتبة أو القراءة.اجعل يومًا لمكتبة عائلتك والتحدث عن الكتب التي تقرأها أمام أفراد الأسرة مع مشروب الشوكولاتة الساخنة.اقرأ بصوت عالٍ الكتب التي تم تحويلها إلى أفلام ثم شاهد الفيلم وقم بإجراء مقارنة حول أيهما أفضل.