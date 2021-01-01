كل ما تريد معرفته عن جامعة الجلالة الأهلية



جامعة الجلالة الأهلية جامعة الجلالة الأهلية

تنسيق الجامعات 2021 .. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة الناجين عن الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في جامعة الجلالة التي تعتبر ضمن الجامعات الأهلية الأربع، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج تنسيق الجامعات الأهلية الأربع، وهي جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة.



نتائج الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية

تنسيق الجامعات 2021 .. بعد معرفة الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية لـ نتائج تنسيقهم وترشحيهم بالكلية، وتسلمهم إيميل الترشيح، يجب عليهم التوجه إلى إدارة شؤون الطلاب بالجامعة خلال المدة المحددة بالإيميل، لاستكمال إجراءات القيد بالكلية التي تم ترشيحه لها.





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وعلى الطلاب مراجعة الموقع الإلكتروني التقديم في جامعة الجلالة 2021 لمعرفة الكليات المُرشحين للالتحاق بها، واستكمال الإجراءات المطلوبة للقيد بالكليات وذلك بمقرات هذه الجامعات.وأكدت جامعة الجلالة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضرورة التزام الطلاب المتقدمين للالتحاق بـ جامعة الجلالة قبل التوجه لمقر الجامعة بـ إحضارالمستندات المطلوبة للالتحاق بـ جامعة الجلالة:• إيصال بنكي بدفع رسوم اختبار القبول وإيصال الدفعة الأولى بنسبة 25٪ من الرسوم الدراسية.• أصل شهادة الثانوية الحاصل عليها.• أصل شهادة ميلاد مميكنة حديثة (رقم ثلاثي للطلاب الذكور فقط).• نموذج تجنيد 2جند + نموذج 6 جند (للطلاب الذكور فقط).• عدد (8) صور شخصية 4*6• الكشف الطبى.• صورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو جواز السفر.• صورة بطاقة الرقم القومى (الأب + الأم).• صورة إيميل القبول المرسل للطالب.المجالات الدراسية بجامعة جامعة الجلالةكليات جامعة الجلالة الأهلية- الطب البشري.- طب الأسنان.- العلوم الصيدلية.- العلاج الطبيعي.- علوم التمريض.- العلوم الاجتماعية والإنسانية.- العلوم الإدارية.- الإنتاج الإعلامي- الفنون.- علوم وهندسة الحاسبات.- العلوم الهندسية.- العمارة.- العلوم الأساسية.- الغذاء والصناعات الغذائية.مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2021-2022- مصاريف كلية الطب جامعة الجلالة 105 ألف جنيه في العام الدراسي كامل.- مصاريف كلية الصيدلية جامعة الجلالة هي 85 ألف جنيه العام الدراسي كامل.- مصاريف كلية طب الأسنان جامعة الجلالة هي 97 ألف جنيه في العام الدراسي الكامل.- مصاريف العلوم الهندسية 69 ألف جنيه مصري في العام الدراسي الكامل.- مصاريف كلية التمريض جامعة الجلالة 31 ألف جنيه في العام الدراسي الكامل.- مصاريف كلية اللغات التطبيقية جامعة الجلالة 43 ألف جنيه في العام الدراسي الكامل.- مصاريف كلية الزراعات الصحراوية جامعة الجلالة 43 ألف جنيه في العام الدراسي بالكامل.- مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة جامعة الجلالة هي 48 ألف جنيه في العام الدراسي.- مصاريف كلية العلوم الإدارية جامعة الجلالة 46 ألف جنيه في العام الدراسي الكامل- مصاريف كلية الغذاء والصناعات الغذائية جامعة الجلالة هي 43 ألف جنيه في العام الدراسي الكامل.- مصاريف كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية جامعة الجلالة وهي 43 ألف جنيه في العام الدراسي الكامل.- مصاريف كلية الدراسات القانونية جامعة الجلالة هي 45 ألف جنيه في العام الدراسي كامل.خطوات التقديم في جامعة الجلالة 2021ويجب أن يذهب الطالب إلى الجامعة في موعد أقصاه 3 أيام من استلام الإيميل الخاص به لتقديم الأوراق الأصلية والشهادات.ويحضر الطالب للجامعة لاستكمال الملف الخاص به في الجامعة، وإلا سيتم إلغاء ترشيح طالب من قوائم الانتظار.ويتم دفع 25% من قيمة المصروفات الخاصة بالكلية التي ترشح لها الطالب.ويتم إجراء مقابلات شخصية في الجامعة.ويتم إخطار الطالب بموعد بدء العام الدراسي الجديد في وقت معين.وتخاطب الجامعة الطالب بتاريخ وموعد الكشف الطبي.تنسيق الجامعات 2021* تنسيق جامعة الجلالة الأهلية للعام الدراسي المقبل 2021- 2022:الطب البشري : 82%طب الأسنان : 79%العلاج الطبيعي : 78%الصيدلة : 78%الطب البيطري : 73 %الهندسة : 65%علوم الحاسب : 62%التكنولوجيا الحيوية : 59%تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%الفنون التطبيقية علمي : 59%العلوم الأساسية : 58%الإعلام : 55%لغات وترجمة : 55%الفنون التطبيقية أدبي : 55%الاقتصاد والإدارة : 55%الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%التربية : 55%السياحة : 55%الزراعة : 55%الحقوق : 55%التمريض : 55%الآثار : 55%علوم سينمائية : 55%الآداب : 55%