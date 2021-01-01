تحديث بيانات الطلاب والمعلمين بجميع مدارس مصر استعدادا لـ العام الدراسي الجديد



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

تنهي وزارة التربية والتعليم حاليا استعدادات بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه يوم السبت 9 أكتوبر 2021 .



وفي اطار الإجراءات التي تسعى لضمان استقرار العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية جديدة لجميع المدارس بشأن العام الدراسي الجديد .



حيث شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تنتهي المدارس من كافة اجراءات التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادة الاعدادية للالتحاق بالصف الاول الثانوي (العام - الفني) في موعد غايته الاحد 3 أكتوبر وهو الوعد المقرر لغلق الموقع الالكتروني المخصص لذلك.

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كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة انتهاء المدارس من تحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية وفقا للعام الدراسي 2021 / 2022 وطباعة واعتماد قوائم الفصول من خلال التطبيق الالكتروني emis.gov.eg لاستمارة الطالب.وشملت تعليمات الوزارة للمدارس أيضا ، ضرورة تحديث بيانات اعضاء هيئة التعليم بالمدارس ، والانتهاء من توزيع الخطة الدراسية لهم توطئة لتسجيلها على التطبيق الالكتروني الجاري اعداده لهذا الغرض والذي سوف يتم نشره قبل بدء العام الدراسي.موعد بدء الدراسة في المدارسوأكدت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الموقعة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما يلي:يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما.تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 15 يناير 2022 ، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022.تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.تكون إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.