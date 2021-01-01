النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوى الفنى في القليوبية

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أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرار بالنزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى الفني بنوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي) للعام الدراسي 2021/ 2022 وذلك في استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور والطلاب وحرصا على صالح الطلاب.



وأكد المحافظ أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة والطالبات وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.



وأشار إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالتعليم الفني حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.

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من ناحية اخرى شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إزالة 24 حالة تعد على حرم مصرف القناطر الخيرية على خط 12 وعزبة الخيمي التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية ، وذلك ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي بدأت اعتبارا من 13 سبتمبر الجاري وبذلك يبلغ إجمالي الإزالات حتى الآن 152 حالة بمساحة 11450م2.وقال المحافظ إن الحملة تأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خاصة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والمصارف الزراعية لفرض هيبة الدولة وحماية الأرض الزراعية ونهر النيل وفروعه، مشيرًا إلى أن الحملة استهدفت التعديات على المصارف والترع بمدينة القناطر الخيرية، وشاركت فيها الوحدات المحلية بمعداتها، بتواجد قوات الأمن، وتمكنت من إزالة 24 تعديًا على حرم الترع والمصارف في مركز القناطر الخيرية على مساحة 2285 م2.وأكد المحافظ أن حملات إزالة التعديات التي تتم بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة تهدف إلى تأكيد هيبة الدولة، والحفاظ على الأراضى الزراعية، والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى أراضي الدولة، مؤكداً استمرار الحملات حتى استعادة جميع أملاك الدولة المُتعدى عليها