تنسيق الجامعات 2021.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لـ طلاب الثانوية العامة

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ارتفع البحث من الطلاب وأولياء الأمور حول موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني من الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد، والأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات.



ويترقب الطلاب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، والتي من المقرر أن تظهر بعد مرور 72 ساعة من انتهاء التسجيل بهذه المرحلة، بحيث يمكن للطلاب الدخول عبر موقع التنسيق والحصول على النتيجة.



موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني ومستنفدي الرغبات من المرحلة الأولي والثاني وأيضًا الذين لم يسجلوا رغباتهم ضمن المرحلتين السابقتين لمدة يوم واحد.

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وانتهى تنسيق المرحلة الثالثة فى الساعة السابعة من مساء أمس، الثلاثاء الموافق 28-9-2021.رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثانييمكن الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من موقع بوابة الحكومة الإلكترونية أو مباشرة عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021.وذكرت مصادر أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة سيتم إعلانها قبل مرور 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات، والذى انتهى فى السابعة من مساء الثلاثاء 28-9-2021.عدد الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم قبل ساعات من انتهاء المرحلة الثالثةقال السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة بلغ حتى صباح الثلاثاء 195 ألفًا، وذلك قبل ساعات من انتهاء التنسيق.ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة أكتر من 200 ألف طالب وطالبة، منهم 66 ألفا و997 طالبًا وطالبة من الناجحين فى الدور الأول، و133 ألفًا و774 من الناجحين فى الدور الثاني، بالإضافة إلى مستنفدي الرغبات والذين لم يتقدموا ضمن المرحلة الأولى.ويكون عدد الطلاب غير المتقدمين للتنسيق حتى الآن على الأقل 5 آلاف طالب وطالبة قبل نحو 10 ساعات من انتهاء المرحلة الثالثة.وزارة التعليم العالي تناشد الطلاب سرعة تسجيل الرغباتناشدت وزارة التعليم العالي طلاب المرحلة الثالثة سرعة تسجيل رغباتهم قبل غلق رابط تسجيل الرغبات فى الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 28-9-2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة.وأكد السيد عطا، المشرف على التنسيق، أنه توجد إمكانية لتعديل الرغبات حتى قبل انتهاء المرحلة الثالثة، موجهًا الطلاب بأهمية تسجيل الرغبات بطريقة سليمة وصحيحة.ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني عبر رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021.الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهديحتاج الطلاب بعد إعلان النتيجة إلى تجهيز عدد من الأوراق ووضعها فى ملف لتقديمها إلى الكليات والمعاهد التى تم ترشيحهم لها.استمارة شهادة الثانوية العامةأصل شهادة الميلاد6 صور شخصيةصورة من بطاقة الرقم القومينموذج 6 جند.شهادة الحصول على لقاح كورونا.أرقام تليفونات مكتب التنسيقيحتاج بعض الطلاب إلي الاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بالتنسيق، ويبحثون عن رقم تليفون مكتب التنسيق، ويستطيع الطلاب الاتصال بمكتب التنسيق عبر الرقم المختصر 15999.ويتم حساب المكالمة عبر الرقم المختصر بسعر المكالمة العادية من التليفون الأرضي عند الاتصال من القاهرة والمحافظات.الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثةأوضحت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة:الحد الأدنى للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامةيترقب الطلاب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، والتي من المقرر أن تظهر بعد مرور 72 ساعة من انتهاء التسجيل بهذه المرحلة، بحيث يمكن للطلاب الدخول عبر موقع التنسيق والحصول على النتيجة.ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.وأكدت أن إدخال أو تعديل الرغبات ينتهي الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة، مشيرة إلى أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني هي معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.