الجيزة تستعد للعام الدراسي بـ 71 مدرسة جديدة

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الجيزة تستعد للعام الدراسي بـ 71 مدرسة جديدة

تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد بدخول ٧١ مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المدارس تبلغ تكلفتها ٦٦٠ مليون جنيه وبإجمالى ١٧٢٤ فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول ٤١ مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة تقديرية حوالى ٤٩٠ مليون جنيه بإجمالى ١١٨٢ فصلا دراسياً و ٢٦ مدرسة توسعات تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية بحوالى ١٢٩ مليون بإجمالى ٥٠١ فصلا بالإضافة إلى ٤ مدارس إحلال كلي وجزئي وتعلية بتكلفة تقديرية حوالى ٤١ مليون جنيه بإجمالى ٤١ فصلا دراسيا.

أكد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس مؤكداً على توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من إرتداء للكمامات وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أى مخلفات أولاً بأول .

أشار راشد أن العام الحالى سيشهد لأول مره دخول ٣١ مدرسة إنشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة فى إطار سعى الدوله نحو رفع كفاءة المنظومة التعلمية بالقرى .

وقال المحافظ إن المدارس ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس مشدداً على رئيس هيئة الابنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد .

المصدر: elbalad

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