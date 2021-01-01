في أول ظهور لهم أمام الكونجرس منذ انسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، حضر كل من الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي ، والجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.
ووفقا لما نشره موقع ABC News، فإن كبار القادة العسكريين قد وجهوا انتقادات لبايدن وسياسته في الانسحاب الأمريكي من أفغانستان حيث نصحوه ببقاء بعض القوات هناك إلا أن قراراته جاءت منفردة.
وصف ميلي المهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان بأنها "فشلاً استراتيجيًا" كما أقر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن الوقت قد حان للاعتراف ببعض الحقائق حول المهمة العسكرية الأمريكية لمدة عقدين من الزمن في أفغانستان.
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التعليقات على كشف كواليس الانسحاب الأمريكي من أفغانستان
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