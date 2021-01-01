الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي



أشرف بن شرقي أشرف بن شرقي

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، اقتراب مجلس إدارة القلعة البيضاء، من تجديد عقد النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق.



وأوضح المندوه، في تصريحات تلفزيونية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، اقترب من حسم ملف تجديد أشرف بن شرقي.



وأضاف المندوه، أن هناك 8 لاعبين في صفوف الزمالك، تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجديد، مشيرا إلى ملف التجديد لنجوم الفريق، يتولاه حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، وحسين السيد عضو اللجنة، وفاروق جعفر المستشار الفني للجنة.

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وينتهي عقد أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجديد، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.المندوه : نحتاج للاستقرار وتعديل عقود الرعايةفي سياق متصل، أكد حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، أن القلعة البيضاء تحتاج للاستقرار وتعديل عقود الرعاية للمنافسة مع الكبار .وأضاف المندوه : كل دقيقة تمر علينا في النادي تواجهنا مشكلة جديدة تمنعنا من التطوير والتفكير بشكل إبداعي لتحسين صورة الأبيض .وتابع : رغم كل الظروف اري اننا نجحنا في مهمتنا بدليل تحقيق 6 بطولات خلال أربعة اشهر .وأكد المندوه : نحاول الحفاظ علي القوام الرئيسي لنادي الزمالك وتدعيمه بصفقات مميزة وهذا واضح للجميع منذ اول يوم عمل لنا .وأردف : تواصلنا مع الأطراف التي لديها مشكلة مع النادي وحاولنا بكل جهدنا حل كل تلك الأمور.واختتم حسام المندوه تصريحاته قائلا : الأطراف المتنازعة مع النادي لا ترغب في خوض نزاعات قضائية وتميل لتسوية الأمور .