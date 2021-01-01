شاهد| لحظة اشتعال النيران داخل منطقة مطاعم جليم بالإسكندرية



اشتعال النيران داخل منطقة مطاعم جليم اشتعال النيران داخل منطقة مطاعم جليم

اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء داخل منطقة المطاعم بـ جليم شرق الإسكندرية، ودفعت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وأغلق رجال الأمن طريق الكورنيش، وعمل تحويلات مرورية للسيارات.



وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من قوات الحماية المدنية في الإسكندرية باندلاع حريق داخل منطقة المطاعم بمنطقة جليم.



وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية مصحوبة بعدد من ضباط مباحث قسم الرمل أول، من أجل السيطرة على الحريق وإخماده وكشف أسبابه.