غدا.. ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على القاهرة والصعيد

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ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس غدا، الخميس، ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بمعدل درجة حرارة مئوية، على أن تنخفض مجددا بعد غدا الجمعة، حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا، يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، يكون معتدل الحرارة على السواحل الغربية حارا على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا ليلا، لطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على باقي الانحاء.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

المصدر: elbalad

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