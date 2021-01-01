الجريدة الرسمية تنشر ثلاثة قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاربعاء ثلاثة قرارات جمهورية جديدة ، جاءت كالتالي:
- القرار الجمهوري رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص المساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما في بعض المشاريع.
- القرار الجمهوري رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تخصيص بعض المساحات من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
- القرار الجمهوري رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠٢١ بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢٧ لسنة ٢٠٢١.
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