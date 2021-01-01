صحيفة تكشف عن مبيعات إسرائيل السرية العسكرية لدولة عربية

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مبيعات إسرائيل العسكرية

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية النقاب عن مبيعات عسكرية إسرائيلية لدولة المغرب بشكل سري خلال الأعوام الماضية.

ونشرت الصحيفة العبرية، مقالا لجوناثان هيمبل، المختص في الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، أكد فيه أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى المغرب ظلت خلال السنوات الماضية سرية.

كما تضمن المقال أن إسرائيل باعت للمغرب أجهزة عسكرية، وأجهزة اتصال وتحكم، عن طريق طرف ثالث، منها أجهزة الكشف والتعقب في الطائرات الحربية.

وفي عام 2013، اشترت القوات الجوية المغربية ثلاث طائرات إسرائيلية بلا طيار من طراز "هارون"، كلفت حينها ميزانية الدولة 50 مليون دولار، بحسب ما نقلت الجريدة المغربية.

وكانت تقارير إعلامية مغربية أكدت أن المغرب سيبدأ تصنيع طائرات دون طيار تعرف باسم "كاميكاز"، بالتعاون مع إسرائيل.

المصدر: صحيفة "هآرتس" العبرية

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