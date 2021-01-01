صحيفة تكشف عن مبيعات إسرائيل السرية العسكرية لدولة عربية

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية النقاب عن مبيعات عسكرية إسرائيلية لدولة المغرب بشكل سري خلال الأعوام الماضية.
ونشرت الصحيفة العبرية، مقالا لجوناثان هيمبل، المختص في الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، أكد فيه أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى المغرب ظلت خلال السنوات الماضية سرية.
كما تضمن المقال أن إسرائيل باعت للمغرب أجهزة عسكرية، وأجهزة اتصال وتحكم، عن طريق طرف ثالث، منها أجهزة الكشف والتعقب في الطائرات الحربية.
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