

Tik Tok تصل لأكثر من مليار مستخدم شهريا Tik Tok تصل لأكثر من مليار مستخدم شهريا

أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة الشهيرة Tik Tok وصولها لأكثر من مليار مستخدم شهرياً، و احتفلت المنصة الشهيرة بوصولها لهذا الرقم الضخم.



كشفت تيك توك أن المليار مستخدم حول العالم سواء لغرض للتعلم أو البحث عن المحتوى الترفيهي، جعلوا المنصة تشعر بالفخر الشديد.



قالت المنصة في احتفالها بهذا الرقم الضخم:" سنكون دائماً بجانب عائلتنا من المستخدمين وصناع المحتوى والمبدعين الذين يتحولون إلى نجوم على المنصة وأيضاً الشركات والمؤسسات التي تمتلك حسابات على المنصة".

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و أضافت:" أصبح تيك توك جزءاً أساسياً من الحياة اليومية بالوصول إلى ملايين الأشخاص ونقلهم عبر الأجيال بين الموسيقى والطعام والجمال والموضة والفن وكل شيء بينهما".جدير بالذكر ان منصة تيك توك ظهرت لأول مرة في سبتمبر 2016 تحت اسم Musical.ly، و نجحت في جذب عدد كبير من المستخدمين حول العالم مع بداية أزمة كورونا منذ قرابة العامين.كما كشف تقرير جديد أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني تيك توك استطاع أن يتفوق على تطبيقYouTube يوتيوب في متوسط وقت المشاهدة في الولايات المتحدة وبريطانيا ما يشير إلى قضاء المستخدمين لوقت أطول كثيرا على TikTok تيك توك.