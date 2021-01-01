أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة الشهيرة Tik Tok وصولها لأكثر من مليار مستخدم شهرياً، و احتفلت المنصة الشهيرة بوصولها لهذا الرقم الضخم.
كشفت تيك توك أن المليار مستخدم حول العالم سواء لغرض للتعلم أو البحث عن المحتوى الترفيهي، جعلوا المنصة تشعر بالفخر الشديد.
قالت المنصة في احتفالها بهذا الرقم الضخم:" سنكون دائماً بجانب عائلتنا من المستخدمين وصناع المحتوى والمبدعين الذين يتحولون إلى نجوم على المنصة وأيضاً الشركات والمؤسسات التي تمتلك حسابات على المنصة".
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التعليقات على Tik Tok تصل لأكثر من مليار مستخدم شهريا
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