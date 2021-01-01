

يستغرق 15عاما.. فيسبوك تستثمر 50 مليون دولار لبناء مشروع metaverse للخيال العلمي يستغرق 15عاما.. فيسبوك تستثمر 50 مليون دولار لبناء مشروع metaverse للخيال العلمي

قالت شركة فيسبوك Facebook إنها تخطط لاستثمار 50 مليون دولار لبناء مشروع metaverse في إطار خطتها للتوسع في تكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي، و عالم الخيال العلمي.



وتنوي فيسبوك استثمار 50 مليون دولار أمريكي لإنشاء وإكمال مشروع metaverse للخيال العلمي ، والذي سيكون مجموعة من المساحات الافتراضية ليتمكن عبرها أي شخص من الإنشاء والاستكشاف مع أشخاص آخرين ليسوا في نفس المساحة المادية مثلك.



وبحسب موقع CNET الأمريكي التقني فإنه سيتم إنفاق الأموال على مدى عامين من خلال برامج XR وصندوق الأبحاث ، مع خطط للعمل مع المنظمات الأخرى والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية والحكومات.

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وأكدت فيسبوك أن مشروع metaverse للخيال العلمي يحتاج إلى أكثر من تقوم شركة واحدة مثل فيسوك لإنشائه، وقد يستغرق الأمر من 10 إلى 15 عامًا لتحقيق هذه الفكرة.وأشارت فيسبوك إلى أنها ستبنى المساحات الافتراضية بشكل مسؤول لتشمل الحفاظ على خصوصية الأفراد دون المساس بها عن طريق تقليل كمية البيانات المستخدمة ، والحفاظ على أمان الأشخاص عبر الإنترنت ، وإعطاء الأفراد خيارات لاقتصاد رقمي مزدهر والتأكد من أن التقنيات التي تم إنشاؤها شاملة ويمكن الوصول إليها.وسيشكل metaverse عالمًا فائقًا حيث يندمج العالم الواقعي والافتراضي في رؤية الخيال العلمي التي يتم استخدامها بالفعل في ألعاب الفيديو.وصرح زوكربيرج في مقابلة صحفية مؤخرا مع موقع The Verge بأنه "يمكنك التفكير في مشروع 'metaverse' باعتباره إنترنت متجسدًا ، حيث بدلاً من مجرد عرض المحتوى ستكون أنت موجودا فيه.وقال أندرو بوسورث ، المدير التنفيذي للمجموعة ، في منشور على فيسبوك -والذي تم تعيينه رئيسا جديدا للتكنولوجيا- إن الفريق سيكون جزءًا من منظمة الواقع الافتراضي للشركة.