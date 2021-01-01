

بعد إعلانه رسميا.. سعر ومواصفات وموعد طرح آيفون 13 برو ماكس بعد إعلانه رسميا.. سعر ومواصفات وموعد طرح آيفون 13 برو ماكس

فاجآت شركة آبل الأمريكية مستخدميها بقدرات هاتف iPhone 13 Pro Max بعد الإعلان رسميا عنه عنه في مؤتمرها الأبرز منذ أسبوعين، حيث استطاعت آبل تحويل من مجرد هاتف إلى كاميرا تصوير بقدرات مذهلة.



وكشفت آبل مؤخرا بأنها قد استعانت بمستشعرات ضوء جديدة من سونيلهاتف iPhone 13 Pro Max ، وهي إصدار Sony IMX 7-series، والتي تم تزويدها بالثلاث كاميرات، بينما جاء الكاميرا الأمامية بنفس مستشعر الضوء المتواجد في الإصدار السابق iphone 12، وهو Sony IMX603.



مواصفات هاتف آيفون 13 برو ماكس

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وزودت شركة آبل iPhone 13 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A15 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.وقدمت آبل 3 كاميرات خلفية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.كما أضافت آبل نمط جديد لتخصيص style التصوير من الإختيارات المتاحة أثناء التصوير، و كل الكاميرات تدعم الـ Night Mode لأول مره، و تدعم الكاميرا زووم بصرى حتى ٦ مرات.كما يأتي هاتف iPhone 13 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هيرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء و الأتربة، نوتش أقل من السابقة.سعر هاتف آيفون 13 برو ماكسويبدأ سعر هاتف iPhone 13 Pro Max من 1099 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 17290 ألف جنيه مصرى لنسخة 128 جيجابايت.موعد توفر وتسليم هاتف آيفون 13 برو ماكسوقررت آبل تأجيل تسليم وطرح هواتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max والتي كان مقررا لها أن يتم تسليمها بدءًا من 24 سبتمبر للطلبات المسبقة إلى موعد بين 6 و 11 أكتوبر القادم، ولكن حجز الهواتف متاح حاليا على موقعها الرسمي.