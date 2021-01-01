

لهواتف آيفون وأندرويد.. أفضل تطبيقات حماية من الفيروسات في 2021 لهواتف آيفون وأندرويد.. أفضل تطبيقات حماية من الفيروسات في 2021

أصبح الاعتماد على الهواتف الذكية ضرورة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها فأصبحنا ندير حسابتنا المصرفية من خلال هواتفنا وكذلك أعمالنا ودراستنا ومشروعاتنا ناهيك عن إدارة المنازل والأجهزة، حيث أصبح كل شئ يدار من الهاتف، الأمر الذى يجعلنا نولى أهمية قصوى لحماية هواتفنا الذكية لمنعها من الاختراق أو الإصابة الفيروسات الضارة.



ومع زيادة الإختراقات وسرقة البيانات أضحى من الضرورى الحفاظ على هواتفنا الذكية من خلال اتباع الإجراءات اللازمة لتأمين الهواتف والتي تأتي على رأسها تطبيقات الحماية من الفيروسات، والتي تمنع اختراق الهواتف عندما يقوم الهاكرز بتوجيه تلك الفيروسات لتدمير واختراق الهواتف.



وبحسب مجلة PC الأمريكية فإن هناك عدد من التطبيقات هى الأفضل لحماية هاتفك من الفيروسات الضارة والخبيثة في 2021 ، والمخصصة لهواتف أندرويد و آيفون ومنها :

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تطبيق Bitdefenderويتضمن تطبيق Bitdefender Total Security جميع الميزات التي تتوقعها لهواتف أندرويد، حيث يقوم بتحسين النظام ومكافحة السرقة، يتيح لك أيضًا تثبيت حماية كاملة لأجهزة ويندوز وماك وأندرويد و iOS إلى جانب هواتف أندرويد، كما يمنحك مسح شامل لجميع الملفات الخاصة بك.تطبيق Kasperskyويبذل تطبيق Kaspersky Security Cloud قصارى جهده لتزويدك بالمعلومات والخيارات ذات الصلة بما تفعله بهاتفك الأندرويد الخاص بك، كما يوفر تطبيق Kaspersky Internet Security المضمن ميزات الحماية الأساسية لمكافحة الفيروسات والسرقة، ويمنحك درجات ممتازة من أربعة مختبرات لمكافحة الفيروسات، ويقوم فحص الشبكة المنزلية، كما يفحص الحسابات المخترقة.، ويتوفر لأجهزة ويندوز وماك وأندرويد و iOS .تطبيق Nortonباستخدام تطبيق Norton 360 Deluxe ، يمكنك تثبيت Mobile Security ، وشبكة VPN كاملة التشغيل ، وإدارة كلمات المرور على أجهزة ويندوز وماك وأندرويد و iOS الخاصة بك، ومع ذلك ، تعمل الشركة على التخلص التدريجي من ميزات مكافحة السرقة ، واصفة إياها بأنها زائدة عن الحاجة، كما يوفردرجات ممتازة في اختبارات الحماية من الاحتيال وحظر عناوين URL الضارة.يعزز تطبيق McAfee AntiVirus Plus من خلال مجموعة متنوعة من الميزات من بينها تنظيف الملفات غير المرغوب فيها ، وزيادة عمر البطارية ، والتحذير إذا اقتربت من الحد الأقصى للبيانات، بالإضافة إلى ميزات مكافحة الفيروسات ومكافحة السرقة المتوقعة، مع كشف ممتاز للمواقع الخبيثة والاحتيالية، ودرجة حماية كبيرة من البرامج الضارة.وفقا للمجلة فإن هذه التطبيقات توفرعدد قليل من المزايا عند الاشتراك في النسخة المجانية من التطبيق إلا أن المزايا الأساسية والتي يمكنك الاستفادة منها بشكل كبير تحتاج إلى الاشتراك برسوم شهرية أو سنوية.