إيلون ماسك: على الحكومة الأمريكية الابتعاد عن محاولة تنظيم سوق العُملات المشفرة

دعا الرئيس التنفيذي لشركة (تسلا) إيلون ماسك، الحكومة الأمريكية إلى الابتعاد عن محاولة تنظيم سوق العملات المشفرة.
ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن ماسك قوله إن: "من غير الممكن على ما أعتقد تدمير العملات المشفرة، لكن من الممكن للحكومات إبطاء تقدمها".
وبسؤاله عن إذا كان ينبغي أن تشارك حكومة الولايات المتحدة في تنظيم مساحة العملات المشفرة، رد ماسك قائلًا: "كنت أقول على الحكومة الأمريكية ألا تفعل شيئًا".
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