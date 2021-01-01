مواصفات وأسعار الهاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE

الهاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE هو العضو الأرخص في سلسلة هواتف Xiaomi 11، تم الإعلان عنه مع مواصفات جيدة للغاية تتمثل في معالج قوي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وشاشة ممتازة تدعم HDR10+ بالإضافة إلى كاميرات خلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K ومواصفات أخرى سنتعرف عليها الآن.
مواصفات Xiaomi 11 Lite 5G NE
يتوفر هذا الهاتف مع شاشة AMOLED بحجم 6.55 بوصة وبجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل ويوجد عليها زجاج حماية من فئة Corning Gorilla Glass 5 كما أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وتدعم خاصية Dolby Vision وHDR10+، بالإضافة إلى أن هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE يتميز بمقاومة الغبار ورذاذ الماء بتصنيف IP53 ويتميز أيضا بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب واستشعار القرب الافتراضي ويدعم مكبرات صوت مزدوجة مع دعم خاصية NFC.
يتم تشغيل الهاتف الجديد من شاومي بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 778G 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 642L، والهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12.5 بالإضافة إلى أنه يتوفر بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، مع العلم بأن الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال بطاقة microSD (يتم تركيبها بدلا من إحدى شرائح الاتصال).
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