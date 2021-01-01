بعد حوالي شهر من الإعلان عن الجهاز اللوحي Tablet V7 Pro قامت الآن شركة هونور بالإعلان عن Honor Tablet V7 وهو الإصدار العادي من الجهاز الذي تم الإعلان عنه سابقا ويأتي مع مواصفات جيدة ولكنها أقل من الإصدار البرو حيث يضم معالج Kompanio 900T 5G الجديد ويضم شاشة أصغر وكاميرا واحدة في الخلف وبالتالي سيباع بسعر أرخص، وعلى أي حال دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Honor Tablet V7.
مواصفات Honor Tablet V7
تم تصميم هذا الجهاز اللوحي حول شاشة IPS LCD حجمها 10.4 بوصة بدقة 200×1200 بكسل وتدعم معدل تحديث 90 هرتز مع دعم HDR10 كما أن الشاشة بها إطار صغير يضم ثقبا صغيرا في الجانب من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والجهاز اللوحي Honor Tablet V7 يضم كاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 بجانب فلاش LED أحادي بالإضافة إلى أن هذه الجهاز يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.
يتوفر جهاز هونور الجديد بالمعالج MediaTek Kompanio 900T 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر ليكون بذلك أول جهاز لوحي يعمل بهذا المعالج، ويتوفر كذلك بمعالج رسوميات من فئة Mali-G68 MC4 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم Magic UI 5.0 ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.
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