

سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Honor Tablet V7 سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Honor Tablet V7

بعد حوالي شهر من الإعلان عن الجهاز اللوحي Tablet V7 Pro قامت الآن شركة هونور بالإعلان عن Honor Tablet V7 وهو الإصدار العادي من الجهاز الذي تم الإعلان عنه سابقا ويأتي مع مواصفات جيدة ولكنها أقل من الإصدار البرو حيث يضم معالج Kompanio 900T 5G الجديد ويضم شاشة أصغر وكاميرا واحدة في الخلف وبالتالي سيباع بسعر أرخص، وعلى أي حال دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Honor Tablet V7.



مواصفات Honor Tablet V7

تم تصميم هذا الجهاز اللوحي حول شاشة IPS LCD حجمها 10.4 بوصة بدقة 200×1200 بكسل وتدعم معدل تحديث 90 هرتز مع دعم HDR10 كما أن الشاشة بها إطار صغير يضم ثقبا صغيرا في الجانب من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والجهاز اللوحي Honor Tablet V7 يضم كاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 بجانب فلاش LED أحادي بالإضافة إلى أن هذه الجهاز يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.



يتوفر جهاز هونور الجديد بالمعالج MediaTek Kompanio 900T 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر ليكون بذلك أول جهاز لوحي يعمل بهذا المعالج، ويتوفر كذلك بمعالج رسوميات من فئة Mali-G68 MC4 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم Magic UI 5.0 ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.

قد يعجبك أيضا...

بطارية الجهاز اللوحي Honor Tablet V7 هي نفس البطارية الموجودة في جهاز Tablet V7 Pro حيث تأتي بسعة 7250 ملي أمبير ويتم شحنها من خلال منفذ USB‑C في 125 دقيقة بفضل تقنية الشحن السريع التي بقوة 22.5 واط، وعلاوة على ذلك فإن هذا الجهاز يتميز بمكبرات صوت رباعية مع صوت محيطي DTS: X Ultra ويتميز كذلك بمنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقة microSD بالإضافة إلى أنه سيدعم القلم Magic-Pencil 2 الذي يجلب 4096 مستوى ضغط.سعر الجهاز اللوحي Honor Tablet V7الجهاز اللوحي Honor Tablet V7 سيتوفر للشراء بشكل رسمي في الصين اعتبارا من يوم 30 سبتمبر بسعر يبدأ من 309 دولارات أمريكية للإصدار الذي يدعم واي فاي فقط ويضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.وبسعر يصل إلى 355 دولارا للإصدار الذي يدعم واي فاي فقط ويضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.وسيباع بسعر 402 دولار للإصدار الذي يدعم شبكات اتصال 5G والذي يضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.