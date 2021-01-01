

YouTube يختبر ميزة تنزيل مقاطع الفيديو عبر الويب YouTube يختبر ميزة تنزيل مقاطع الفيديو عبر الويب

في تقرير رسمي صادر اليوم أكدت شركة Google أنها تختبر طريقة رسمية لتنزيل مقاطع الفيديو من YouTube عبر متصفح الويب على سطح المكتب وذلك بعد أن تم توفير هذه الميزة لمستخدمي التطبيق على أجهزة أندرويد وآيفون ومشتركي Premium، حيث إن هذه الميزة القادمة ستوفر لك إمكانية تنزيل الفيديوهات بسهولة ومشاهدتها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.



يعد تنزيل المحتوى للعرض في وضع عدم الاتصال ميزة شائعة في جميع أنواع خدمات بث الصوت والفيديو والغرض منها هو توفير تجربة جيدة للمستخدمين بحيث يمكنهم مشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت أو بدون إنترنت، والآن يتم اختبار هذه الميزة على موقع YouTube الذي يتم الوصول إليه باستخدام متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر.



وعند البدء في تشغيل الفيديوهات من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك ستظهر أيقونة التنزيل بجانب أيقونة المشاركة وإذا قمت بالضغط عليها سيبدأ تنزيل الفيديو بشكل تلقائي وعند الانتهاء من التنزيل ستجد الفيديو في مكتبة اليوتيوب وبذلك ستتمكن من مشاهدة الفيديو الذي قمت بتنزيله بدون إنترنت وبالإضافة إلى ذلك سيكون بإمكانك حفظ الفيديوهات بأكثر من جودة مختلفة حسب اختيارك.

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ولكن هناك بعض القيود التي يجب أن تتبعها حيث إن الجودة المسموح تنزيل الفيديو بها هي 1080 بكسل أو Full HD وهذا يعني أنك ستتمكن من تنزيل الفيديو بدقة 240 بكسل أو 360 بكسل أو 480 بكسل أو 720 بكسل أو 1080 بكسل وبذلك فإن هذه الميزة في البداية لن تدعم تنزيل الفيديوهات بجودة 2K أو 4K، مع العلم بأن خيارات الجودة ستتحدد حسب حجم التخزين المتاح على الجهاز.وعلاوة على ذلك فإن شركة جوجل لم تحدد موعد وصول هذه الميزة إلى موقع YouTube عبر الويب لأجهزة الكمبيوتر ولكن بما أنها وصلت بالفعل لجميع مستخدمي YouTube Premium فإنها لن تستغرق وقتا طويلا في الوصول إلى مستخدمي يوتيوب العاديين عبر الويب.