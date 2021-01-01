في تقرير رسمي صادر اليوم أكدت شركة Google أنها تختبر طريقة رسمية لتنزيل مقاطع الفيديو من YouTube عبر متصفح الويب على سطح المكتب وذلك بعد أن تم توفير هذه الميزة لمستخدمي التطبيق على أجهزة أندرويد وآيفون ومشتركي Premium، حيث إن هذه الميزة القادمة ستوفر لك إمكانية تنزيل الفيديوهات بسهولة ومشاهدتها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.
يعد تنزيل المحتوى للعرض في وضع عدم الاتصال ميزة شائعة في جميع أنواع خدمات بث الصوت والفيديو والغرض منها هو توفير تجربة جيدة للمستخدمين بحيث يمكنهم مشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت أو بدون إنترنت، والآن يتم اختبار هذه الميزة على موقع YouTube الذي يتم الوصول إليه باستخدام متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر.
وعند البدء في تشغيل الفيديوهات من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك ستظهر أيقونة التنزيل بجانب أيقونة المشاركة وإذا قمت بالضغط عليها سيبدأ تنزيل الفيديو بشكل تلقائي وعند الانتهاء من التنزيل ستجد الفيديو في مكتبة اليوتيوب وبذلك ستتمكن من مشاهدة الفيديو الذي قمت بتنزيله بدون إنترنت وبالإضافة إلى ذلك سيكون بإمكانك حفظ الفيديوهات بأكثر من جودة مختلفة حسب اختيارك.
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التعليقات على YouTube يختبر ميزة تنزيل مقاطع الفيديو عبر الويب
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