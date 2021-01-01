

مواصفات وأسعار هاتف Xiaomi Civi مواصفات وأسعار هاتف Xiaomi Civi

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن شركة شاومي عن أحدث هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة تحت مسمى Xiaomi Civi مع شاشة ممتازة بمعدل تحديث 120 هرتز وكاميرات خلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بالإضافة إلى شحن سريع بقوة 55 واط ومواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Xiaomi Civi.



مواصفات هاتف شاومي سيفي

هذا الهاتف الجديد من شاومي مصمم حول شاشة OLED حجمها 6.55 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز كما أنها تدعم HDR10+ وDolby Vision، وهذا الهاتف يتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 778G 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر والذي يتميز بأربع أنوية كبيرة تستند إلى Cortex-A78 بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات من فئة Adreno 642L المتطورة ومودم X53 5G بسرعة 3.3 جيجا بت في الثانية.



يحتوي الهاتف Xiaomi Civi على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الماكرو المقربة بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن الهاتف يضم فلاش LED مزدوجا على الواجهة الخلفية ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم كذلك خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.

الهاتف شاومي سيفي يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12.5 ويتوفر بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت و8 جيجا رام، أما الإصدار الثالث فيضم 256 جيجا بايت و12 جيجا رام.

وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 4500 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 55 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وعلاوة على ذلك فإن الهاتف Xiaomi Civi يتميز بمستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة ويتميز كذلك بمكبرات صوت ستريو تدعم Dolby Atmos وشهادة صوت Hi-Res.

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سعر الهاتف Xiaomi Civiالهاتف Xiaomi Civi سيتوفر للشراء بشكل رسمي في الصين يوم 30 سبتمبر بسعر يبدأ من 400 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر يبلغ حوالي 448 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر يصل إلى 495 دولارا للإصدار القياسي الذي يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.