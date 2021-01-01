

أوبل مصر تتيح إمكانية استبدال استرا 1400 سي سي بسبب مشاكل محركها أوبل مصر تتيح إمكانية استبدال استرا 1400 سي سي بسبب مشاكل محركها

بسبب المشاكل المتكررة الصادرة من محرك سيارتها أوبل أسترا المزودة بمحرك تربو 1400 سي سي، بدأت أوبل مصر (شركة المنصور للسيارات) في تقديم برنامج جديد خاص لاستبدال هذه السيارة لعملائها المتضررين من العيوب الموجودة بهذه السيارة، وذلك من موديلات 2019 إلى 2021، وتغييرها بموديلات أحدث من سيارات أوبل المتاحة محليا.



وذكرت الشركة أن قيمة سيارة استرا التي يرغب العميل في استبداله سيتم تحديد قيمتها بناء على عدة نقاط تم ذكرها كالتالي:



1- موديل السيارة.

2- عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة.3- عدم تعرض السيارة لحوادث جسيمة.4- يجب أن تكون السيارة خضعت لإجراء عمليات الصيانة بمراكز خدمة المنصور أو الوكلاء المعتمدين وذلك طبقا لجدول الصيانة المحدد من الشركة.5- تكلفة رسوم تسجيل ونقل الملكية لشركة المنصور يتحملها العميل.6- سيتم وقف المقابل النقدي للعميل مباشرة بعد استبدال سيارته وذلك من تاريخ استلام السيارة الجديدة.7- إذا لم يرغب العميل في استبدال سيارته فسيتم إصلاح سيارته وتسليمها إليه.8- إذا استمر العميل في احتفاظه بسيارته بعد إصلاحها، فيمكنه الاشتراك ببرنامج الاستبدال بصفته المالك الأول، ومن خلاله يمكن استبدال سيارته بأخرى جديدة.وحددت الشركة بعض المعايير لتحديد قيمة السيارة ببرنامج الاستبدال كالتالي:موديل 2021:- من 1000 إلى 15 ألف كيلومتر = من 285 إلى 290 ألف جنيه.- من 15 ألف و1 كيلومتر إلى 30 ألف كيلومتر = من 275 إلى 285 ألف جنيه.موديل 2020:- حتى 30 ألف كيلومتر = من 260 إلى 265 ألف جنيه.- من 30 ألف و1 كيلومتر إلى 60 ألف كيلومتر = من 250 إلى 259 ألف جنيه.موديل 2019:- حتى 30 ألف كيلومتر = من 235 إلى 240 ألف جنيه.- من 30 ألف و1 كيلومتر إلى 60 ألف كيلومتر = من 230 إلى 234 ألف جنيه.- من 60 ألف و1 كيلومتر إلى 90 ألف كيلومتر = من 220 إلى 229 ألف جنيه.وهذه صور للبيان الذي نشرته أوبل مصر مؤخرا:







