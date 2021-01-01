

مجموعة ستيلانتيس تزيح الستار عن فيات (500) RED الكهربائية بالكامل مجموعة ستيلانتيس تزيح الستار عن فيات (500) RED الكهربائية بالكامل

أزاحت مجموعة ستيلانتيس الستار عن أحدث سياراتها فيات ريد لتكون أول سيارات إصداراتها من المجموعة الكهربائية بالكامل (500) RED ضمن احتفالية كبرى أُقيمت بمدينة تورينو الإيطالية للإحتفال بالتحول للون الأخضر بافتتاح الحديقة المفتوحة لابيستا 500 "La pista 500"، ومتحف سيارات كازا 500 "Casa 500" بمصنع لينجوتو القديم.



وتأتي مجموعة الإصدارات الجديدة (500) RED نتيجة التعاون مع مؤسسة ريد العالمية لمكافحة الإيدز وكوفيد – 19.



وقد شارك في الإحتفالية جون إلكان - رئيس مجلس إدارة مجموعة ستيلانتيس، وأوليفييه فرانسوا، الرئيس التنفيذي لشركة فيات ومدير تسويق مجموعة ستيلانتيس، وجيفيندرا إلكان - رئيسة جمعية Pinacoteca Agnelli، وبونو، الشريك المؤسس لمؤسسة (RED).

يُذكر أن كل من فيات وجيب ورام قد قاموا بعمل شراكة مع مؤسسة ريد، حيث تعهدوا من خلالها بتخصيص مبلغ 4 ملايين دولار كحد أدنى، خلال فترة ثلاث سنوات 2021- 2023، لدعم أنشطة المؤسسة في مكافحة الأوبئة من خلال التبرع بنسبة من مبيعات سيارات الإصدار الجديد (500) RED.ومن جانبه قال جون إلكان، رئيس مجلس إدارة مجموعة ستيلانتيس: "تمتلك تورينو الآن متحفاً جديداً يركز على أيقونة إيطالية حقيقية مثل فيات 500، وحديقة جديدة مفتوحة للجميع، تقدم تجربة فريدة لسكان مدينتنا وزوارها.إن الإستثمارات التي تمت في الطاقة الكهربائية في ميرافيوري وفي التحول الأخضر في لينجوتو تعد علامة على إلتزام ستيلانتيس على أن تقود بكل ثقة التغيير الذي يشهده قطاع السيارات من أجل توفير فوائد التنقل المستدام والمتطور للجميع."وعلى ذات الصعيد قال أوليفييه فرانسوا، الرئيس التنفيذي لشركة فيات ومدير تسويق مجموعة ستيلانتيس: "نحن نبدأ اليوم فصل جديد في تاريخ لينجوتو. فنحن هنا نزرع بذور مستقبلنا من خلال المتحف الجديد كازا 500 المخصص لأيقونة فيات الأكثر عشقاً، وكذلك من خلال الحديقة المعلقة الأكبر في أوروبا لا بيستا 500، والتي تتميز بالمساحة الخضراء المتاحة لجميع، كما نقدم السيارة (500) RED، أول سيارات ريد في العالم."وأضاف فرانسوا: "كازا 500 ليس مجرد متحف سيارات تقليدي، فهو يروي قصص من الثقافة والتاريخ من إيطاليا وتورينو.كما أنه أيضاً يعد رحلة تعكس جذور شركة فيات في المستقبل، فالطراز (500) RED ليس مجرد تكنولوجيا وبطاريات وشاشات لامعة؛ وإنما هو يمثل التصميم الإيطالي ’دولسي فيتا’ والروح الإيطالية. وهذا بالضبط ما حرصنا على تقديمه في متحفنا الجديد."ليستطرد فرانسوا: "لا بيستا 500 هي أكبر حديقة على السطح في أوروبا، وقرار وضعها على سطح مصنع أنشئ أوائل القرن العشرين له قيمة رمزية عميقة بالنسبة لنا.فهذا المكان الذي كان قبل مائة عام بحكم تعريفه موطن للتلوث، مع مضمار اختبار كان في الماضي سرياً ولا يمكن الوصول إليه، هو الآن حديقة مفتوحة لكل الناس في تورينو. وهذا يؤكد على حقيقة مفادها أن هدفنا ليس فقط تسويق السيارات، وإنما تدور رحلتنا الجديدة أيضاً حول الإهتمام بالمناخ والمجتمع والثقافة."وأضاف المدير التنفيذي لفيات، اليوم نقدم أنا وبونو العرض الأول العالمي للـ (500) RED، ومهمة هذه السيارة هي حماية الكوكب والناس على حد سواء، فهي سيارة كهربائية الهدف منها إحترام البيئة والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.وتمضي هذه المهمة الآن إلى ما هو أبعد من ذلك مع وجود شراكتنا مع مؤسسة ريد، حيث نريد معًا مكافحة الأوبئة، وهذه هي الرسالة المزدوجة التي نعتزم نقلها إلى العالم.ليختتم فرانسوا حديثه قائلا: "في هذا الشهر، أشعر بفخر كبير لأنني أحتفل بالذكرى العاشرة لتوليتي رئاسة فيات، وكانت عشر سنوات مليئة بالتحديات. ولكننا نحتفل اليوم بنتيجة عظيمة، إذ تعتبر شركة فيات حالياً العلامة التجارية الرائدة لمجموعة ستيلانتيس من حيث حجم المبيعات، حيث تم بيع مليون سيارة حتى الآن في عام 2021.نحن ننظر الى المستقبل بتفاؤل نظراً الى القوة والموارد الإضافية التي تتيحها ستيلانتيس. وفي الواقع، بدءاً من عام 2023، سوف تكشف شركة فيات النقاب عن مودبل سيارة جديد واحد على الأقل كل عام، وكل نموذج سوف يأتي أيضاً في نسخة كهربائية كاملة."وجدير بالذكر أن FIAT تهدف إلى نقل رسالة (RED) وهي العناية بالبيئة والكوكب وسكانه إلى أوسع جمهور ممكن، لذا فإن السلسلة الخاصة متاحة الآن عبر عائلة 500 بأكملها: NEW (500)RED ، (500)RED ،(500X)RED و (500L)RED لذلك سوف تأخذ اللون الأحمر كعلامة مميزة، سواء من الخارج (من هيكل السيارة والشعارات إلى أغطية المرايا وإشارات التصميم على العجلات المعدنية) وفي (واجهة لوحة العدادات وإشارات التصميم على حصائر الأرضية والمقاعد الحصرية المصنوعة من Seaqual ®، مشتق من البلاستيك المستخرج من المحيطات، مع توقيع FIAT وشعار (500)RED على مسند الظهر).لن يكون اللون الأحمر هو اللون الوحيد في سلسلة (RED) الخاصة؛ حيث تشتمل لوحة الألوان المتاحة للسيارات على ظلال أخرى محددة لكل موديل.إنطلاقاً من الإعتقاد بأنه يمكننا جميعاً لعب دورنا في مكافحة الأوبئة وأن كل واحد منا يمكنه القيادة للتغيير، يأتي قرار غير عادي في مشهد السيارات، وهو أن يكون مقعد السائق بلون واحد - أحمر - مع مقاعد الركاب الثلاثة الأخرى باللون الأسود.وهي تبعث رسالة مفادها كن "مستعدًا" للجلوس في مقعد القيادة للتغيير.بالنسبة لأولئك الذين يفضلون توحيد اللون، يتوفر الطراز أيضاً مع المقاعد كلها باللون الأسود وشعار (500) RED، أو جميعها باللون الأحمر مع شعار أسود.وتأتي النسخة الجديدة من فيات (500) RED بفلتر هواء معالج بمادة مبيدات حيوية عالية الفعالية (> 99.9٪) ضد الفيروسات والبكتيريا، والتي يمكن أن توقف إعادة التعرق داخل مقصورة الركاب.بالإضافة إلى ذلك، تعرضت أسطح بعض المكونات الداخلية التي يتلامس معها العملاء أكثر من غيرها، مثل عجلة القيادة والمقاعد وداخل صندوق السيارة، لمعاملة مضادات الميكروبات عالية الفعالية (تصل إلى 99.9٪ اعتمادًا على المكونات) ضد الفيروسات والبكتيريا، لجعل العملاء يشعرون بمزيد من الأمان على متن السيارة.كما تأتي كل سيارة من عائلة (500) RED مزودة بحزمة هدايا للترحيب، بما في ذلك موزع معقم اليدين وغطاء مفتاح محدد لإضفاء الخصوصية للمسة النهائية.في نفس حزمة الهدايا، سيجد عملاء (500) RED رسالة حصرية موقعة من Olivier François and Bono، ترحب بهم في مجتمع (RED).تشتمل السيارة (500) RED أيضاً على سمات مميزة أخرى تجعلها سهلة التعرّف عليها على الفور، بدءاً من شعار 500 على المقدمة وشعار FIAT على الباب الخلفي، والذي أصبح الآن باللون الأحمر لأول مرة تقديرًا لـ (RED).الشارة المخصصة في قاعدة النافذة الخلفية وشعار 500 في منتصف عجلة القيادة الفاخرة مع تنجيد Soft Touch بمثابة تذكير إضافي بالشراكة.بالإضافة إلى اللون الأحمر الجديد والحصري من (RED)، يأتي الطراز أيضاً باللون الرمادي المعدني والأبيض الجليدي والأسود العقيق. هذا بالإضافة الى لمسة أخرى غير نمطية (حمراء) تتضمن دواسة الوقود من الألمونيوم المؤكسد الأحمر، وهي متوفرة مع إقران المقصورة الداخلية بمقاعد الركاب السوداء ومقعد السائق الأحمر.تأتي السيارة (500) RED في نوعين مختلفين من الهيكل: هاتشباك وسقف مكشوف convertible مع غطاء أسود، ومستويين من المدى: محرك إلكتروني واحد بقوة 70 كيلو واط (95 حصان) بمدى يصل إلى 190 كم (دورة WLTP) ؛ الأخرى، 87 كيلوواط (118 حصان) مع مدى يصل إلى 320 كم (دورة WLTP).يعتمد موديل (500) RED على إصدار Dolcevita ويحتوي على شعار (500) RED على كِلا الركيزتين، ويتوفر (500)RED Hybrid في Pompeii Gray وGelato White وCinema Black، بالإضافة إلى Passione Red بالطبع.تم تزيين هذا الإصدار أيضاً بإشارات تصميم مطلية بالكروم على الشبكة الأمامية ومقابض الأبواب.تأتي مزودًة بشاشة راديو تعمل باللمس مقاس 7 بوصات مع Apple CarPlay ™ وAndroid Auto ™ و15 بوصة أو 16 بوصة عجلات معدنية.إن ال (500X) RED مبنية على أساس ال Cross version ومتوفر منها شكل الهاتشباك وopen-air version مع سقف Dolcevita أسود متحرك.يظهر شعار (500) RED على أعمدة الباب الأمامي، ليكمل إشارات التصميم المشتركة عبر سلسلة (RED) الخاصة. بالإضافة إلى اللون الأحمر الناري Passione Red، تشتمل لوحة الألوان على اللون الرمادي Moda Gray واللون الأبيض Gelato White واللون الأسود Cinema Black، وكلها مع إشارات تصميم حمراء. تتميز المقصورة الداخلية بظل داكن أنيق، كما تم تزيين المقاعد السوداء بتطعيمات حمراء وخياطة حمراء على مسند الذراع.هذا ويتم ضمان الإتصال من خلال نظام Uconnect المزود بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات مزودة بـ Apple CarPlay ™ وAndroid Auto™ وعجلات معدنية مقاس 19 بوصة.وتكتمل المواصفات بوجود حساسات وقوف السيارات ومصابيح الضباب وتكييف الهواء الأوتوماتيكي.تأتي السيارة بمحركين يعملان بالبنزين - 120 حصان سعة 1.0 لتر و150 حصان سعة 1.3 لتر طراز Firefly - واثنين 95 حصان سعة 1.3 لتر و130 حصان سعة 1.6 لتر محركات Multijet ديزل.أخيراً وليس آخراً، يتميز موديل (500L) RED بوجود التوقيع الخاص بهذا التعاون على أعمدة الباب الأمامي. وبالإضافة إلى توافر اللون الأحمر الناري Passione Red، تشتمل لوحة الألوان أيضاً على اللون الرمادي Moda Gray واللون الأبيض Gelato White واللون الأسود Cinema Black، كلهم يمكن طلبهم مع سقف أسود اختياري.هذا وتأتي العجلات أيضاً بحجمين - 16 و17 بوصة - وتكتمل المواصفات بتكييف هواء أوتوماتيكي، وأجهزة استشعار للمطر، ونظام تثبيت السرعة مع محدد السرعة. وتتوافر السيارة بمحرك بنزين سعة 1.4 لتر ومتوافق مع Euro 6D-Final ومتوافق مع معيار Euro 6D-Final سعة 1.4 لتر أو محرك توربوديزل متعدد المحركات بقوة 95 حصاناً.سكوتر كهربائي (500 Iride) RED:كما تأتي عائلة (500) RED بخيار إضافي جديد وهو السكوتر الكهربائي الـ (500 Iride) RED من إنتاج موبار ليوفر تنقلًا مستداماً ومريحاً.ويتميز السكوتر الكهربائي بأنه قابل للطي ويزن 15 كجم، مما يجعله سهل الحمل في أي مكان. يصل مداه إلى 30 كم، وتبلغ سرعته القصوى 25 كم / ساعة ويتم شحنه في 4.5 ساعات فقط، مع الشاحن المنزلي المرفق.بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التطبيق المخصص لعرض المعلومات وإدارة الإعدادات والمشاركة مباشرة من هاتفك الذكي.







