دبابة فاخرة بقوة 800 حصان معروضة للبيع بسعر 1.87 مليون ريال!

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صورة الخبر: دبابة فاخرة بقوة 800 حصان معروضة للبيع بسعر 1.87 مليون ريال!
دبابة فاخرة بقوة 800 حصان معروضة للبيع بسعر 1.87 مليون ريال!

المربع نت – عدة بلدان تسمح بقيادة الدبابات المدنية في الطرق العامة، مع طرح بعض الشركات لمركبات مماثلة للدبابات بشكل تجاري للاستخدام المدني، بدون الأسلحة المعتادة في الدبابات بالطبع.

من أهم النماذج هي دبابة “ريبسو EV3-F4” المرفقة صورها في هذه المقالة، من صنع شركة “هاو آند هاو”، والمعروضة حالياً للبيع في مزاد Hemings بسعر قد يصل إلى نصف مليون دولار – 1.87 مليون ريال بنهاية المزاد.

ووُصفت المركبة بـ “دبابة فاخرة” بمزايا تشمل مقاعد مريحة من طراز ريكارو بمزايا التهوية والتدفئة، وشاشتين لمسيتين قياس 12 إنش، وأنظمة كاميرات متطورة تشمل كاميرا 360 درجة وكاميرات حرارية.

أبرز ما يميز الدبابة هو محركها الهادر 8 سلندر تيربو ديزل سعة 6.6 لتر بقوة 800 حصان وعزم دوران 2033 نيوتن متر، ما يسمح لها بالوصول لسرعة قصوى 97 كلم\س، وهو معدل ممتاز بالنسبة لدبابة بوزن 4.5 طن.

صورة الخبر: دبابة فاخرة بقوة 800 حصان معروضة للبيع بسعر 1.87 مليون ريال!

صورة الخبر: دبابة فاخرة بقوة 800 حصان معروضة للبيع بسعر 1.87 مليون ريال!

المصدر: المربع نت

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