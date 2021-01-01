المربع نت – عدة بلدان تسمح بقيادة الدبابات المدنية في الطرق العامة، مع طرح بعض الشركات لمركبات مماثلة للدبابات بشكل تجاري للاستخدام المدني، بدون الأسلحة المعتادة في الدبابات بالطبع.
من أهم النماذج هي دبابة “ريبسو EV3-F4” المرفقة صورها في هذه المقالة، من صنع شركة “هاو آند هاو”، والمعروضة حالياً للبيع في مزاد Hemings بسعر قد يصل إلى نصف مليون دولار – 1.87 مليون ريال بنهاية المزاد.
ووُصفت المركبة بـ “دبابة فاخرة” بمزايا تشمل مقاعد مريحة من طراز ريكارو بمزايا التهوية والتدفئة، وشاشتين لمسيتين قياس 12 إنش، وأنظمة كاميرات متطورة تشمل كاميرا 360 درجة وكاميرات حرارية.
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التعليقات على دبابة فاخرة بقوة 800 حصان معروضة للبيع بسعر 1.87 مليون ريال!
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