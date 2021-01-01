

تسريب مرسيدس SL الجيل الجديد مرة أخرى قبل التدشين الوشيك تسريب مرسيدس SL الجيل الجديد مرة أخرى قبل التدشين الوشيك

ومن المتوقع استخدام SL القادمة لمحرك 6 سلندر بقوة 435 حصان وآخر V8 تيربو مزدوج بقوة 612 حصان، مع محرك ثالث هجين بالقابس بقوة 800 حصان، وستنطلق السيارة في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.



بالنسبة للداخلية فقد هدفت مرسيدس للجمع بين تصميم “الأنالوج” الكلاسيكي والتصميم الرقمي العصري وفق تصريح العلامة، ونرى لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش LCD، وشاشة لمسية 11.9 إنش للنظام الترفيهي المدمج في الكونسول الأوسط، مع تقنية اختيارية ثلاثية الأبعاد لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي.



وتشمل مزايا السيارة جلود نابا الفاخرة ومقاعد AMG الرياضية، وستنتقل SL الجديدة إلى منصة جديدة تجمع بين الألمنيوم والفولاذ والمجنيسيوم وألياف الكربون لخفض وزن المنصة إلى 270 كيلوجرام فحسب، كما أن السيارة أكثر ثباتاً من AMG GT رودستر بـ 50%.







