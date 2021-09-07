

سعر الدولار اليوم 29 سبتمبر سعر الدولار اليوم 29 سبتمبر

شهد سعر الدولار الأمريكي، انخفاضا مقابل الجنيه المصري، فى البنوك العاملة في السوق المحلية، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري، اليوم الاربعاء 29 سبتمبر.



وسجل سعر الدولار الأمريكي، نحو 15.64 جنيهًا للشراء، 64. 15 جنيهًا للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.



كما سجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولارنحو 15.64 جنيهًا للشراء، 15.77 جنيهًا للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.65 جنيهًا للشراء، 14.75 جنيهًا للبيع.

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وبالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي، أغلقت تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع (+0.66%)، ليسجل بذلك أعلى مستوى له في 3 أسابيع، حيث ابتعد المستثمرون قرب نهاية الأسبوع عن المخاطرة، بعد ارتفاع بيانات مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع في شهر أغسطس، مما يشير إلى احتمالية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليص حجم مشترياته من السندات في وقت مبكر عما هو متوقع.ونتيجة لذلك، أغلق مؤشر اليورو تداولات هذا الأسبوع على انخفاض (-0.75%)، ليسجل بذلك أدنى مستوى له في شهر تقريبًا.يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الأسهم الأمريكية خسائر بقياس أسبوعي، حيث بدأ المستثمرون في دراسة إمكانية الإعلان عن الخفض التدريجي المبكر لبرنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء الأصول خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم وأيضًا نتيجة لتأثير الإجراءات الصارمة التنظيمية في الصين.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 نحو 0.57% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر، بالمثل، تراجع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq للأسهم التكنولوجية الكبرى بنسبة 0.47%، أما مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones index، فقد شهد انخفاضًا أقل بين المؤشرات الرئيسية، حيث هبط بنسبة 0.07% فقط. سجل مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق انخفاضا بسيطاً إلى مستوى 20.81 نقطة (-0.14) لكنه لا يزال أعلى من متوسطه في عام 2021 البالغ 19.69 نقطة.