

صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة تسجل 750 مليون دولار خلال 8 أشهر صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة تسجل 750 مليون دولار خلال 8 أشهر

سجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة نحو 750 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021، في مقابل 2.212 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع 66%.



وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل أموال الغد على نسخة منه، انخفاض صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال يونيو الماضي لتسجل 58 مليون دولار في مقابل 172 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.



كندا تستحوذ على 48% من صادرات الذهب والأحجار الكريمة المصرية

وصدرت مصر ذهب وحلي وأحجار الكريمة لنحو 32 دولة خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري من بينهم 10 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 تضمنت (الصين، اليمن، اتحاد ماليزيا-مالاوي سابقا، غيانا الفرنسية، أثيوبيا، العراق، شيلي، كوريا الجنوبية، زامبيا-روديسيا الشمالية، تونس).

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وسيطرت كندا على نحو 48% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقائمة المستوردين، بقيمة 360 مليون دولار في مقابل 512 مليون دولار بتراجع 30%.وتراجعت الإمارات لتحتل المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصري مستحوذة على 37.5% من إجمالي الصادرات بقيمة 281 مليون دولار في مقابل 1.545 مليار دولار بتراجع 82%.21 % نموا بصادرات الذهب والأحجار الكريمة لاسترالياوارتفعت صادرات الحلي المصري إلى استراليا لتحتل المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة مستحوذة على 13.7% من الصادرات خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 بقيمة بلغت 103 مليون دولار في مقابل 85 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 21%.وانخفضت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة إلى تركيا بنسبة 88% لتبلغ 1.485 مليون دولار في مقابل 12 مليون دولار، وللبنان لنحو مليوني دولار في مقابل 5 ملايين دولار بتراجع 63%، وللبحرين بنسبة 99% لتبلغ 60 ألف دولار بدلا من 10 ملايين دولار.وزادت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى اسبانيا لنحو 822 ألف دولار بنهاية أغسطس الماضي في مقابل 3 آلاف دولار بنهاية أغسطس 2020، وإلى ألمانيا لنحو 621 مليون دولار في مقابل 43 ألف دولار بنمو 1337%، وإيطاليا لنحو 242 ألف دولار في مقابل 94 ألف دولار بنمو 156%، ولبريطانيا لنحو 20 ألف دولار في مقابل ألف دولار.