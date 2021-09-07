الهيئة الهندسية تسند لـ«الصعيد للمقاولات» مشروع مقاولة بقيمة 130 مليون جنيه

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صورة الخبر: الهيئة الهندسية تسند لـ«الصعيد للمقاولات» مشروع مقاولة بقيمة 130 مليون جنيه
الهيئة الهندسية تسند لـ«الصعيد للمقاولات» مشروع مقاولة بقيمة 130 مليون جنيه

أسندت الهيئة الهندسية مشروع مقاولة جديد، لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

ووفقًا لبيان شركة الصعيد العامة للمقاولات للبورصة اليوم، تبلغ القيمة التقديرية للمشروع نحو 130 مليون جنيه وبمدة تنفيذ 5 أشهر.

وأشارت إلى أن الشركة تسلمت أمس خطاب حسن النوايا لقيامخا بالبدء في إجراءات تنفيذ المشروع بالكامل.

وحققت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، أرباحاً بلغت 73.71 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 68.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 718 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 492.43 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحاً مستقلة خلال الفترة بلغت نحو 73.74 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 68.68 مليون جنيه بالنصف الأول من 2020.

المصدر: اموال الغد

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