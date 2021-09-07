

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 29 سبتمبر أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 29 سبتمبر

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 ، حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الفاكهة، ويتراوح سعر البرتقال الصيفى من 4 إلى 7 جنيه و سعر الجريب فروت ما بين 6 إلى 9 جنيهات، و سعر الكنتالوب 3 إلى 6 جنيه للكيلو والتين البرشومى 8 إلى 12 جنيهات للكيلو.



وسجل العنب البناتى أصفر من 6 إلى 9 جنيهات وعنب بناتي أحمر 6 إلى 9 جنيهات وثبت سعر كيلو مانجو عويس ما بين سعر 19 إلى 25 جنيهًا، و ترواح سعر التفاح المصري بين 12 إلى 18 جنيهًا، وعنب أسود ما بين 10 و15 جنيهًا، وبطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 الى 18 جنيها.

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وسجل البلح الزغلول ما بين 4 إلى 7 جنيه للكيلو و سجل سعر كيلو البلح الرملي ما بين 6 الى 9 جنيهات للكيلو.كما استقر سعر الكمثرى خشابى 9 الى 15 جنيها والكمثرى ثلاجة 12 الى 15 جنيها و الجوافة 5 إلى 10 جنيه للكيلو.من جانبه أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية الى أكثر من 4.650 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى الآن.وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات بلغ 4 مليون و614 ألف و964 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 845 ألف 235 طن ، بالإضافة إلي تصدير 620 ألف 769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 523 ألف و439 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 201 ألف و931طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 140 ألف و 731 طن.واحتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 49 الف و509 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 20 ألف و780 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألف و 342 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 الف و 54 طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 13 الف و 736 طنًا.وحصلت المانجو على المركز الحادي عشر بإجمالي 12 الف و 676 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 9 الاف و 382 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و370 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 6882 طن.