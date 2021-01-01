

3 نصائح مهمة لتأمين حسابك على «واتساب» ضد «الهاكرز» 3 نصائح مهمة لتأمين حسابك على «واتساب» ضد «الهاكرز»

يعد تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، أحد أكثر تطبيقات المراسلة أمانًا في العالم، لكن هذا لا يعني أنه محصن ضد المتسللين «الهاكرز»، إذ دائما ما يجد المحتالون الإلكترونيون طرقًا لاقتحام حسابات الأشخاص، وغالبًا ما يستخدمون تقنيات الهندسة الاجتماعية مثل عمليات التصيد الاحتيالي.



وربما تأتي هذه الهجمات في شكل رسائل «واتساب»، يرسلها مهاجمون ينتحلون صفة أحد أقرب أصدقائك ويطلب منك إعطائه رمز مكون من 6 أرقام توشك على تلقيه عبر رسالة نصية قصيرة، وبمجرد مشاركة الرمز، يتم حظر دخولك إلى حسابك، وهذا لأن الرقم هو رمز التحقق من الحساب المستخدم لربط حساب «واتساب» الخاص بك برقم هاتف جديد، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.



وتعد هذه الطريقة فعالة جدا لخداعك لتسليم مفاتيح حسابك، ومن السهل أن تقع ضحية لها، ولكن لحسن الحظ، هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها قفل حسابك والحفاظ عليه في مأمن من أعين المتطفلين والمتسللين.

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الأمر يتطلب إلى حد كبير جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمتسللين لتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إضافة مستويين من الأمان، وينصح خبراء التكنولجيا بالخطوات الآتية لتأمين حسابات «واتساب» ضد المتسللين و«الهاكرز»:لا تقم بتسليم الرمز المكون من 6 أرقام لأي شخصلا يجب أبدًا إظهار الرمز المكون من 6 أرقام لأي شخص للتحقق من حساب واتساب الخاص بك، يُرسل هذا الرمز عبر الرسائل القصيرة وهو مخصص لك فقط، لا ترسله إلى الأصدقاء والعائلة والأشقاء وبالتأكيد لا تشاركه مع الغرباء.يرسل «واتساب» الرمز إليك كلما حاولت تسجيل الدخول على جهاز جديد باستخدام رقم الهاتف، ويمكن للقراصنة خداعك لتسليمهم إياها واقتحام حسابك.تفعيل خاصية التحقق بخطوتينيمكنك تعيين رقم تعريف شخصي لحسابك على «واتساب» عبر الإنترنت، إذ يستخدم «واتساب» رقم التعريف الشخصي هذا، للتحقق من أنك تحاول تسجيل الدخول إلى حسابك، ولإعداده، افتح التطبيق واذهب إلى الإعدادات وانقر على «التحقق بخطوتين» واضغط على «تمكين» وأدخل رقم التعريف الشخصي الذي تختاره.يطلب «واتساب» أحيانًا رقم التعريف الشخصي هذا عند استخدام التطبيق للتحقق مرة أخرى من هويتك، وهذا يمنع المتسللين من قراءة النصوص الخاصة بك حتى إذا كانوا يعرفون كلمة المرور لحسابك، ويُطلب أيضا لإضافة جهات اتصال.وإذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك إضافة عنوان بريد إلكتروني تتمكن من خلاله استرداد الحساب إذا نسيت رقم التعريف الشخصي الخاص بك.تعديل إعدادات الخصوصية الخاصة بكيحتوي «واتساب» على عدد من إعدادات الخصوصية التي في حالة تنشيطها، تجعل من الصعب على المتسللين معرفة هويتك، وهذا بدوره يمكن أن يزيد من صعوبة استخدام تقنياتهم المستخدمة كثيرًا لاقتحام حسابات الأشخاص.أحد الإعدادات التي تستحق النظر إليها، هي من تشارك معه صورة ملفك الشخصي وحالتك وتفاصيل أخرى أهمها رقم هاتفك، ويمكنك حظر الأشخاص غير المسجلين في دفاتر جهات الاتصال الخاصة بك من رؤية هذه التفاصيل، وهذا من شأنه تصعيب مهمة المتسلسل.انتقل إلى الإعدادات، ثم الحساب واختر الخصوصية منها، وحدد «جهات الاتصال الخاصة بي» لأي شيء تريد إخفاءه.