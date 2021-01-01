

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللب يوميًا؟ والكمية المسموح بتناولها ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللب يوميًا؟ والكمية المسموح بتناولها

بين الحين والآخر يرغب الكثيرون في تناول المسليات المختلفة، ومن أشهرها اللب، إذ تمتلئ ملايين البيوت المصرية بمختلف أنواع اللب كنوع من التسالي بين الوجبات أو لقضاء وقت السهرة.



ورغم أن اللب من أكثر التسالي شيوعًا، إلا أنه له أضرار عديدة على جسم الشخص، وينبغي تناوله بحذر.



ماذا يحدث إذا تناولت اللب يوميًا؟

وشرح الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية في حديثه لـ«الوطن»، أن اللب يحتوي على سعرات حرارية عالية وبه نسبة من الدهون تعرف باسم «FAA»، وعندما تزيد نسبة تلك الدهون في الدم يحدث نوع من أنواع التجلطات وانسداد في الشرايين وهو أمر خطير.

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وتابع الدكتور «صبري» في حديثه لـ«الوطن» عن مخاطر تناول اللب بشكل يومي، أن الدهون التي يحتوي عليها تسبب مرض السمنة، ما يعرض الشخص للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة الأخرى مثل الضغط، السكر.الكمية الصحيحة لتناول اللبونصح استشاري التغذية، بتناول كمية صغيرة من اللب بأنواعه وليس بشكل يومي بل يمكن كل أسبوع: «المفروض ناكل لب مرة في الأسبوع، وكمية على أد قبضة الإيد، في ناس بتاكله يوميا وده مش صح، واللب اللي فيه زيت عباد الشمس ده سعراته أقل، لأن زيت عباد الشمس صحي وبيقلل الكوليسترول في الدم».خطورة تناول اللب بالقشروحذر «صبري» من خطورة تناول اللب بقشره، حيث إن القشر يمكن أن يجرح المعدة ويهتك جدارها: «قشر اللب غير قابل للذوبان، حاجة ملهاش هضم مش زي الخضار والفاكهة وللبروتينات، وممكن يحصل سدد في الاثنى عشر وثقب القولون لأن المعدة مش قادرة تكسر القشر أو تهضمه».وقد يعتقد البعض أن اللب السوري آمن وأخف ضررًا وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث يحتوي على كمية من الصوديوم، ما يؤدي إلى تخزين المياه بالجسم.وربما يكون اللب السوري مخزنًا يطريقة خاطئة، وبالتالي يكون به ديدان ولونه داكن، كما أن التخزين لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى تكون سموم فطرية.