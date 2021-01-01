

كيف تعرف من رفضوا صداقتك على «فيسبوك»؟.. إليك طريقتان كيف تعرف من رفضوا صداقتك على «فيسبوك»؟.. إليك طريقتان

قال موقع «the sun» البريطاني، إن تطبيق فيسبوك يحتوي على «مجلد رفض»، وهو عبارة عن قائمة بالأشخاص الذين أرسلنا لهم طلبات صداقة ولم يتم قبولها، وهو ملف مخفي ومليء بالأشخاص الذين تجاهلون طلبات الصداقة.



ويصعب العثور على هذه الصفحة المخفية، لكنها بالتأكيد تفتح بمجرد الوصول إليها، وقال الموقع: «لقد أرسلنا جميعًا طلبات صداقة على فيس بوك من وقت لآخر، لكن ربما تنسى أمرهم بعد أيام قليلة من إرسالك، خاصةً إذا تم تجاهلها».



الطريقة الأولى

وأضاف موقع «ذا صن»، أن هناك صفحة على فيسبوك تكشف جميع طلبات الصداقة التي أرسلتها ولم يتم الرد عليها، حيث من الممكن عدم رؤيتها، ولكن من المحتمل أيضًا أنهم رفضوك لأسباب قد يعرفونها فقط، ولحسن الحظ يمكنك عرض طلبات الأصدقاء غير المقبولة منذ فترة طويلة، حيث سترى قائمة من الخيارات، ثم اختر الأصدقاء».

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وأضاف الموقع «من هذه القائمة، ستتمكن من رؤية طلبات الصداقة المعلقة، وهي الطلبات التي لم يُجب عليها بعد، بالإضافة إلى الأصدقاء المقترحين».وتابع: «الآن انقر فوق (رؤية الكل) في الجزء العلوي الأيمن، الذي سيعرض جميع طلبات الصداقة المعلقة، ثم في أعلى اليمين، على يسار أيقونة البحث، توجد ثلاث نقاط، انقر فوقها وستظهر لك نافذة منبثقة تقول عرض الطلبات المرسلة، وسيعرض هذا جميع طلبات الصداقة التي أرسلتها ولكن لم يتم الرد عليها).الطريقة الثانيةأما الطريقة الثانية، طبقا للموقع، فهي على سطح المكتب، على الكمبيوتر المحمول أو كمبيوتر سطح المكتب، أو جهاز Mac، ثم انتقل إلى facebook.com/friends/requests، وسيظهر ذلك طلبات الصداقة المعلقة الخاصة بك.ولكن إذا قمت بالنقر فوق «عرض الطلبات المرسلة» في الجزء العلوي الأيسر، فسيتم توجيهك إلى جميع الطلبات التي أرسلتها، ولكن تم تجاهلها.وبهذه الطريقة، تستطيع معرفة الأشخاص الذين أرسلت إليهم طلبات الصداقة ولم يوافقوا أو رفضوها أو تناسوها في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».