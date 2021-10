مشاهير رجال خضعوا لعمليات تجميلية.. سايمون كويل يستخدم البوتكس من 2009 مشاهير رجال خضعوا لعمليات تجميلية.. سايمون كويل يستخدم البوتكس من 2009

من النادر جدًا سماع حديث أحد المشاهير عن الحصول على لمسات نهائية للتخلص من "العيوب" الجسدية أو لأسباب صحية أخرى، خاصة الرجال، لكن هناك منهم من تحلى بالشجاعة واعترف بقيامه بعدد من العمليات التجميلية.



فى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" المشاهير الذين خضعوا للجراحات التجميلية بالإضافة إلى أسباب قيامهم بذلك:



1. كانى ويست

تحدث مغنى الراب المثير للجدل مع TMZ فى عام 2018 واعترف بأنه اضطر إلى استخدام شفط الدهون فى عام 2016 لفقدان الوزن، وعلى حد تعبير كانى ويست نفسه، خضع لعملية جراحية تجميلية من أجل تحسين مظهره لأنه كان يخشى من أن يطلق عليه سمين.

2. سامى سوساكان سامى سوسا لاعب بيسبول محترف اكتسب شعبية فى أواخر التسعينيات، وكان محبوبًا ومحترمًا من قبل العديد من المعجبين بسبب نجاحه كرياضى، وفاجأ قاعدته الجماهيرية بأكملها عندما ظهر فى حفل توزيع الجوائز بلون بشرة مختلف، وقال سوسا إن تبييض بشرته كان بسبب كريم استخدمه يحتوى على مادة مبيضة.4. سايمون كويلالحكم المثير للجدل من برامج مثل The X Factor و America's Got Talent مثال آخر لشخص لا يخشى الجراحة التجميلية، وتدعى بعض وسائل الإعلام البريطانية أن كويل بدأ فى استخدام حقن البوتوكس فى عام 2009، ومع مرور السنين بدأ فى الحصول على المزيد من اللمسات، بما فى ذلك عمليات شد الوجه.5. سيلفستر ستالونخضع ستالون لعملية تجميل ضخمة على مر السنين، وهو أحد المشاهير القلائل الذين تحدثوا بصراحة عن هذا الموضوع فى التسعينيات.اتضح أنه عندما كانت والدة ستالون تلد، استخدم الطبيب ملقطًا لولادته، وتحطمت الأعصاب على الجانب الأيسر من وجهه، عندما كان طفلًا، تاركًا له فمًا ملتويًا، واستمرت القصة عندما فقد Stallone وزنه من أجل Rocky ، ما جعل الأمر أكثر وضوحًا، ثم أصبح من الواضح أنه لا يمكنه تغييرها إلا بالجراحة.6. جوش هوتشرسن"لقد أجريت للتو عملية جراحية لإصلاح أنفى المكسور" كان هذا جزءًا من الرسالة التى نشرها ممثل The Hunger Games على تويتر فى عام 2012، وبعد ذلك، قام بتصحيح المعلومات، قائلاً إن الجراحة كانت لإصلاح الحاجز المنحرف.7. إنريكى إجليسياسالمعجبون الذين يتابعون إنريكي إجليسياس منذ أيامه الأولى يعرفون أن الإسبانى كان لديه شامة على وجهه، ومع ذلك ذهب إجليسياس إلى أخصائى لإزالتها فى حالة احتمال كونه ورما سرطانيًا، ولم يتم إجراء العملية لأسباب جمالية، وإنما لأسباب صحية، واستغرقت 5 دقائق فقط.