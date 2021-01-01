

أسعار بيجو 3008 موديل 2022 أسعار بيجو 3008 موديل 2022

كشفت شركة «مانسكو» الوكيل الحصري لعلامة بيجو فى مصر عن أسعار بيجو 3008 موديل 2022 في الأسواق المحلية.



وتأتي أسعار بيجو 3008 الفئة الأولى 519 ألف جنيه والفئة الثانية 569 ألفًا، وجاءت الفئة الثالثة 645 ألفًا، الفئة الرابعة 645 ألفاً، وسعرت الفئة الخامسة 695 ألفاً، و صعدت الفئة الأعلى تجهيزا 700 ألف.



تعتمد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، على سواعد محرك تيربو سعة 1.6 لتر, بقوة 165 حصان, و عزم دوران 240 نيوتن متر , مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، لكل 100 كيلومتر.

قد يعجبك أيضا...

وجاءت مواصفات الأمان موحدة في جميع الفئات، حيث تأتي بـ6 آيرباج، ABS، EBD، بالإضافة إلى عدة تجهيزات أخرى مثل نظام صعود الشواهق HAC، وبرامج ESP الخاص بالتوازن الإلكتروني، وبرنامج دعم الفرامل AFU، وكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة. وجاءت السيارة بالعديد من التجهيزات بدايةً من الفئة الأولى يأتي في مقدمتها LED، ونظام wireless charger، وتكييف أوتوماتيك، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا ركن 180 درجة، وسقف أسود، ومرايا جانبية سوداء.وتزيد فئة ألور باك، بجنوط 18 بوصة وسقف بانوراما، و”فتح “الشنطة” كهربائياً، فيما تتوافر الفئة الثالثة “جي تي”، بـ بنظام FULL LED SYSTEM، وكراسي كهربائية مع إمكانية تسخينها و5 وظائف للمساج، وفرش جلد NAPAأحمر وأسود وغيرها من الإمكانات.أما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزاً، فتزيد عن الفئات السابقة بجنوط 19 بوصة، وكاميرا ركن أمامية وخلفية، وركن وخروج من الركن بطريقة ذاتية، و”بلاك باك” خارجي، ونظام ترفيهي متميز وشاشة 10 بوصة.