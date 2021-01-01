

ثغرة أمنية خطيرة تهدد جميع مستخدمي نظامي ويندوز 8 و 10 ثغرة أمنية خطيرة تهدد جميع مستخدمي نظامي ويندوز 8 و 10

اكتشف باحثون في مجال الأمن السيبراني ثغرة أمنية خطيرة في نظامي التشغيل ويندوز 8 وويندوز 10 ، يمكن استغلالها من قبل الهاكرز لاختراق جميع المستخدمين أو تدمير الأجهزة من خلال الفيروسات الخبيثة.



وبحسب موقع Tech Radar فإن هناك عدد من الباحثين في فريق Eclypsium قاموا بتحديد نقطة ضعف داخل نظامي تشغيل ويندوز 8 و 10 تسمح للهاكرز بتشغيل تعليمات برمجية ضارة.



ودعم الباحثون ادعاءاتهم بمقطع فيديو يوضح الهجمات على جهاز كمبيوتر شخصي آمن يعمل بأحدث وسائل حماية التمهيد.

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ويقول الباحثون أن الثغرة الموجودة حاليا في نظامي تشغيل ويندوز 8 و 10 هى نفس الثغرة التى عرضت أجهزة كمبيوتر ديل Dell منذ فترة وقامت بتفيذ برمجيات خبيثة في الأجهزة من بعد واختراق المستخدمين.ومنذ أيام حذرت شركة مايكروسوفت الآلاف من عملائها من ثغرة في النظام الأساسي للخدمات السحابية، قد تكون السبب في وصول غير مصرح به لقراصنة الإنترنت مما يمنحهم القدرة على التحكم في قواعد بياناتهم.وكان فريق بحثي في شركة أمن المعلومات Wiz، اكتشف الثغرة الأمنية في قاعدة بيانات كوزموس DB الرائدة في خدمة الحوسبة السحابية التابعة لمايكروسوفت Microsoft Azure.وأكد الفريق أن الثغرة منحتهم القدرة على النفاذ بالكامل إلى المفاتيح التي تتحكم في الوصول إلى قواعد البيانات التي تحتفظ بها آلاف الشركات.